Hızını alamayan sürat teknesi tahtaya böyle çarptı.
Hızını alamayan sürat teknesi tahtaya böyle çarptı. Yeni Zelanda'da balığa çıkan adam, sürat teknesinin kontrolünü kaybedince kaza da kaçınılmaz oldu. Talihsiz adam kıyıdaki, tahta direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle teknede büyük hasar oluşurken, adam ise kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlattı.
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