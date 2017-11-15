15.11.2017 15:40 Sur mağdurları yeni evlerine kavuşuyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşanan terör mağdurları yeni evlerine kavuşuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Üçkuyu mevkiinde yapılan konutların kura çekimi ile 238 ailenin evleri belli oldu. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşanan terör mağdurları yeni evlerine kavuşuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Üçkuyu mevkiinde yapılan konutların kura çekimi ile 238 ailenin evleri belli oldu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan terör olayları sonrası evleri yıkılan mağdurlar yeni evlerine kavuşuyor. Yaklaşık 6 ay süren çatışmaların sonlanmasının ardından ilçesinin yeniden eski canlılığına kavuşması ve mağdurların evlerine kavuşması için büyük çaba harcayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar hızlandırıldı. Yıkılan evlerinin yerine ev talep eden aileler için TOKİ tarafından Üçkuyu mevkiinde yapılan konutların kura çekim töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, kurum müdürleri ve mağdur aileler katıldı.



"EN KISA ZAMANDA SUR'DA HERKESİN EVLERİNE SAHİP OLMALARI MÜMKÜN OLACAK"

Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından yapılan çalışmaların gösterildiği kısa film gösteriminin ardından konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, ilk kura çekiminde 238 ailenin evlerinin belirleneceği ve hızlı bir şekilde tapu dağıtım sürecinin başlatılacağını kaydetti. Bugüne kadar yapılan müracaatlar neticesinde listeleri oluşturduklarını belirten Gürgen, "Bugün 238 arkadaşımız konutları için kuralarını çekecekler. Bu birinci kura çekimi. Bundan sonra diğer talepler çerçevesinde ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü sırayla gerçekleşecektir. TOKİ konutlarının iskanını alındığı zaman kuralara hazırız. Bugün 238 vatandaş yeni yerleşim alanlarındaki evlerini alacaklar. Bundan sonraki dönemin içerisinde inşallah en kısa zamanda Sur'da herkesin tekrardan evlerine sahip olmaları mümkün olacak. Bundan sonra gerek Alipaşa'da olsun gerek Sur'un içerisinde sokağa çıkma yasağının olduğu, operasyonların olduğu 6 bölge olsun gerek Hz. Süleyman Cami çevresinde yaşayanlar olsun talepler doğrultusunda kura çekimlerine devam edeceğiz. Bugüne kadar idare olarak verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki yıl içerisinde Sur'da hiçbir vatandaş, hiçbir hak sahibi evsiz, yurtsuz kalmasın" dedi.



"HAYIRLI OLSUN"

Kur çekimine katılan vatandaşlardan Mehmet Kalkan, kura çekiminin herkese hayırlı olmasını diledi. Kalkan, "Kura çekimi bütün arkadaşlara, Sur'daki bütün vatandaşlara hayırlı ve uğurlu olsun. Ben de gidip evleri gördüm gayet güzel evler. Özellikle Üçkuyu'da bulunan daireler bayağı güzel" diye konuştu.

Eskiden Sur'da Yoğurt pazarı civarında oturduğunu kaydeden vatandaşlardan Ahmet Yıldız ise yıkılan evinin yerine ev talebinde bulunduğunu ve kura çekimi için geldiğini belirtti.

(Ejder Ediz Işık - Murat Başal /İHA)

