Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Sur'da tarih yeniden yazılıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Sur'da tarih yeniden yazılıyor

Sur İlçe Belediyesine görevlendirilen Bilal Özkan, terör olayları nedeniyle zarar gören yapıları ziyaret etti. Özkan, 'Sur'u yeniden ihya edeceğiz. Yapacağımız çalışmaların ardından kente 5 milyon turist çekmeyi hedefliyoruz' dedi.

Sur İlçe Belediyesine görevlendirilen Bilal Özkan, terör olayları nedeniyle zarar gören yapıları ziyaret etti. Özkan, "Sur'u yeniden ihya edeceğiz. Yapacağımız çalışmaların ardından kente 5 milyon turist çekmeyi hedefliyoruz" dedi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, terör örgütü mensuplarınca çıkan çatışmaların ardından 2 Aralık 2015'te sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, yasaklar yaklaşık 4 ay devam etmişti. İlçede hendek kazan teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar Mart 2016'da tamamlanmış, bu tarihten sonra da ilçede zarar gören tarihi eserlerle ilgili geniş çapta çalışma başlatılmıştı.
Sur ilçesindeki tahrip edilen tarihi yapıları gezen ilçe belediyesine kayyum olarak atanan Sur Kaymakamı Bilal Özkan, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı. Teröristlerce ateşe verilen tarihi Kurşunlu Camii'nde süren restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Özkan, son durum ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"20'NİN ÜZERİNDE YAPI KÜLTÜR HAYATINA KAZANDIRILACAK"
2015 yılının son çeyreğinde terör örgütünün çıkarttığı olaylar neticesinde bölgedeki pek çok yapıyla beraber tarihi yapıların da zarar gördüğünü belirten Özkan, bunlardan en önemlilerinden birinin Kurşunlu Camii olduğunu söyledi. Özkan, "Bu yapılar camiler, hanlar ve kiliselerden ibaret. 14 yapının şu an için restorasyonu devam ediyor. Diyarbakır Valiliğimiz, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ve belediyelerimizin işbirliği ile restore ediliyor. Bunun için devletimizin yaklaşık 13 milyon lira bütçe ayırdı. Osmanlı'nın Diyarbakır'daki ilk eseri olan Kurşunlu Camii, 2018 yılının sonuna kadar restore edilecek. Yine bununla beraber Zinciriye Medresesi, Surp Giragos Kilisesi, Protestan kilisesi gibi değişik yapılar da inşallah önümüzdeki 2,5 yıl içinde yapılacak. Bununla beraber planlanan 6 yapı daha var. Toplamda baktığımızda 20'nin üzerinde yapının önümüzdeki süreç içerisinde yeniden restore edilip Diyarbakır'ın kültür hayatına kazandırılacak" dedi.

"MADDİ MANEVİ ACILARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ"
Sur'un içerisinde birçok tarihi yapının olduğuna dikkat çeken Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"12 bin 500 yıllık tarihi olan Türkiye'nin en eski yerleşim coğrafyası. Coğrafyanın içerisindeki bütün yapılar zarar gördü. Bunlar peyderpey devletimizin değişik kurumları vasıtası ile gerek Vakıflar Bölge Müdürlüğü, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yürüttüğü projeler çerçevesinde restore edilip, Sur'un içerisindeki yapılarla beraber bütün olarak yeniden Diyarbakır'ın yaşam alanına kazandırılacaktır. Az zarar gören yapılar da var ama çoğunda roket izi var. Ağır hasar gören pek çok yapımız da var. Ama o kadar özenli bir çalışma yürütülüyor ki, yapısına ve dokusuna uygun olarak restore edilmesi yönünde inşallah maddi manevi acılarımızı hep birlikte saracağız. Belediyemizin özellikle Sur'un içerisindeki Gazi ve Melikahmet caddeleri Diyarbakır'ın kalbi diyeceğimiz iki cadde. Bu iki caddede çalışmamız var. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz Gazi Caddesi'ndeki cephe giydirme çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçte bu caddelerin de güzelleşmesi ile beraber Sur'un içinin yeniden canlanacağı, esnafın yüzünün güldüğü ve güvenli bir yaşam alanı haline geldiği bir yer olarak inşallah iki yıl içerisinde hedefliyoruz."

HEDEF YILDA 5 MİLYON TURİST
Terör olaylarının öncesinde Diyarbakır'ın yılda 1-1,5 milyon turist çektiğini hatırlatan Özkan, şu ifadeleri kullandı:
"Bu turistlerin hemen hemen tamamı Sur ilçemize geliyordu. Bizim hedefimiz Sur içerisindeki çalışmaların bitmesi ile beraber Diyarbakır'ı, Sur'u yılda 5 milyon turist ağırlayan önemli bir turistik merkez haline getirmek. Bu uçuk bir hedef değil. Diyarbakır'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler yılda 5 milyon turisti Diyarbakır'a çekecektir. Alt ve üst yapı çalışmalarımız bittiği zaman Diyarbakır bütün güzelliği ile gerek yerli gerek yabancı turistlerimizin ziyaretine açık olacak. Biz yılda inşallah 5 milyon turisti burada ağırlayacağız."
(Aydın Yorat/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Türkiye'de 2 milyonu aşkın kişi göç etti
35 DEAŞ şüphelisine ağırlaştırılmış müebbet istemi
Kapkaça uğradı ne olduğunu anlamadı
İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonuna 2 tutuklama
Ayrıldığı sevgilisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
Kılıçdaroğlu AYM'yi eleştirdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!
Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
Bahçeli twitter'dan bombaladı! Flaş El Bab açıklaması
Fransa'dan şoke eden haber: Nükleer santralde patlama!
Fransa'dan şoke eden haber: Nükleer santralde patlama!
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
Son KHK'da yayımlandı! İlköğretimde artık yasaklandı
Son KHK'da yayımlandı! İlköğretimde artık yasaklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Türkiye'de 2 milyonu aşkın kişi göç etti
Türkiye'de 2 milyonu aşkın kişi göç etti
35 DEAŞ şüphelisine ağırlaştırılmış müebbet istemi
35 DEAŞ şüphelisine ağırlaştırılmış müebbet istemi
Kapkaça uğradı ne olduğunu anlamadı
Kapkaça uğradı ne olduğunu anlamadı
İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonuna 2 tutuklama
İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonuna 2 tutuklama
Ayrıldığı sevgilisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
Ayrıldığı sevgilisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
Kılıçdaroğlu AYM'yi eleştirdi
Kılıçdaroğlu AYM'yi eleştirdi
Kayserispor maçında yok
Kayserispor maçında yok
Panik atak geçiren yolcu uçağı geri döndürdü
Panik atak geçiren yolcu uçağı geri döndürdü
Düşen Türk kargo uçağına 38 milyon dolar ödenecek
Düşen Türk kargo uçağına 38 milyon dolar ödenecek
Topçu: Hiçbir takımdan korkumuz yok
Topçu: Hiçbir takımdan korkumuz yok
Endonezya'da heyelan faciası: 12 ölü
Endonezya'da heyelan faciası: 12 ölü
Samet Aybaba: Milli takımı sıkıntılı süreçler bekliyor
Samet Aybaba: Milli takımı sıkıntılı süreçler bekliyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English