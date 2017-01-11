11.01.2017 12:22 Şüpheli valizin sahibine vatandaş tepkisi

Giresun'da AK Parti İl Başkanlığı'nın karşısında bulunan balık pazarının önüne bırakılan şüpheli valiz heyecan dolu anlar yaşattı. Giresun'da AK Parti İl Başkanlığı'nın karşısında bulunan balık pazarının önüne bırakılan şüpheli valiz heyecan dolu anlar yaşattı.



AK Parti İl Başkanlığı'nın karşısında bulunan balık pazarının önüne bırakılan ve uzun süre yanına kimsenin gelmediği valizden şüphelenen vatandaşlar polise şüpheli valiz ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sivil ve resmi ekipler valizin etrafında güvenlik çemberi oluşturdu. Valiz üzerinde inceme yapan ekipler herhangi bir yerinde açık olmaması nedeniyle alana bomba imha ekipleri çağrıldı.



Bomba imha uzmanlarının paket için hazırlık yaptığı sırada valizin sahibi olduğunu söyleyen bir vatandaş koşarak olay yerine geldi. Polis eşliğinde valiz incelendi. İncelenen valizin içinden kıyafetler çıktı.



Valizini bırakıp eczaneye gittiğini söyleyen gence ise vatandaşlar tepki gösterdi.

