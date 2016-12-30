30.12.2016 17:50 Şüpheli araçta ruhsatsız silah ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri tarafından asayiş uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri tarafından asayiş uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde yapılan asayiş uygulamasında durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurularak arandı. Aramada otomobil içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile 7 adet mermi ele geçirildi. Polisler tarafından bulunan tabanca muhafaza altına alınırken konuyla ilgili bir şahsa yasal işlem yapıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

