'Super Mushshak' geliyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen sözleşme müzakereleri kapsamında IDEF 2017 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda gerçekleştirilen imza töreniyle birlikte 52 adet 'Super Mushshak' uçağı, ömürlerini tamamlayan T-41 ve SF-260 uçaklarının yerini alacak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen sözleşme müzakereleri kapsamında IDEF 2017 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda gerçekleştirilen imza töreniyle birlikte 52 adet 'Super Mushshak' uçağı, ömürlerini tamamlayan T-41 ve SF-260 uçaklarının yerini alacak.

Savunma Sanayi Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Başlangıç Eğitim Uçağı (BEU) projesiyle; Hava Kuvvetleri Komutanlığı muharip filolarında görev yapacak pilotların yetiştirilmesi ve yeni nesil uçaklara adaptasyonlarının hızlandırılması amacıyla başlangıç seviyesi uçuş eğitimlerine en uygun platformun tedarik edilmesi hedeflenmiştir. Halihazırda Hava Kuvvetlerimiz tarafından pilot adaylarının başlangıç seviyesi uçuş eğitimlerinde, envanterde bulunan T-41 ve SF-260 uçakları kullanılmaktadır. Açılan ihale ve tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda 22 Ağustos 2016 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından Pakistan Aeronautical Complex-Kamra firması ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen sözleşme müzakereleri tamamlanmış olup, sözleşmesi IDEF 2017 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda gerçekleştirilen tören ile imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında tedarik edilecek 52 adet Super Mushshak uçağının ömürlerini tamamlayan T-41 ve SF-260 uçaklarının yerini alması hedeflenmiştir" denildi.

Super Mushshak uçağının genel özellikleri şu şekilde:

"Pervaneli motor, Bacak arası lövye kumanda, dost düşman sorgulaması yapabilen IFF ve GPS, UHF/VHF telsiz, temel manevra hareketleri yapabilen, öğretmen ve öğrenciye iyi görüş sağlayan kanopi, iniş kalkış mesafesi kısa, perdövites ve son yaklaşma süratleri düşük, yan rüzgar limiti yüksek."

Super Mushshak uçağının tedarik edilmesiyle uçuş eğitimlerinin daha etkin ve efektif olacağının belirtildiği açıklamada, "Bu proje ile birlikte, ilk kez NATO üyesi bir ülkenin hava kuvvetleri Super Mushshak'ı envanterine almış olacak ve eğitim faaliyetlerinde kullanacaktır. Pakistan ve Türkiye'nin geçmişten gelen sağlam ve sarsılmaz dostluğu bu proje sayesinde perçinlenecek ve çok daha ilerilere taşınacak, gelecekte de artarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

