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Süper Lig için finalin adı belli oldu
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Süper Lig için finalin adı belli oldu

TFF 1. Lig Play-off yarı final rövanş maçında sahasında Göztepe'yi konuk eden Boluspor sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Play-off'ta adını finale yazdıran taraf Göztepe oldu. İzmir ekibi Süper Lig'e çıkabilmek için Eskişehirspor ile kozlarını paylaşacak.

TFF 1. Lig Play-off yarı final rövanş maçında sahasında Göztepe'yi konuk eden Boluspor sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Play-off'ta adını finale yazdıran taraf Göztepe oldu. İzmir ekibi Süper Lig'e çıkabilmek için Eskişehirspor ile kozlarını paylaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Boluspor'dan Yusuf Emre'nin kullandığı kornerde topa yükselen Poepon'un kafa vuruşunda top auta çıktı.
21. dakikada Boluspor'un atağında ceza sahası içinden Santos'un sert şutu defansa çarparak kornere çıktı.
31. dakikada Göztepe atağında ceza sahası içinde Jahovic'in ortasında Tayfur'un yerden sert şutu az farkla dışarı çıktı.
49. dakikada Boluspor atağında Guido'nun açtığı ortada Poepon'un kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
75. dakikada sol kanattan Canberk'in ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Tayfur meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
90. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Murat Akın düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

---KÜNYE---
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Erdem Bayık xx
Boluspor: Melih Ağa xx, Fatih Turan xx (Ramazan Sal dk. 46 x), Alim xx, Renato Arapi xxx, Hakan Arslan xx, Özgür İleri xx (Abdulkadir dk. 44 x), Yusuf Gültekin xx, Santos xx, Akabueze xx, Guido xx, Poepon xx
Yedekler: Sabri Can, Musa Sinan Yılmazer, Burak Asan, Kadir Bekmezci, Furkan Demir
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Göztepespor: Günay xx, Tanju xx, Schwechlen xx, Emre Coşkun xx, Canberk xx, Gosso xx (Murat Akın dk. 80 x), Segbefia xx, Tayfur Bingöl xxx (Kobakhidze dk. 87 ?), Halil Akbunar xxx (Sinan Özkan dk. 87 ?), Adis Jahovic xx, Umut Nayir xx
Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Emre Aygün, Lokman Gör, Gençer Cansev
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: Tayfur Bingöl (dk. 75), Murat Akın (dk. 90) (Göztepespor)
Kırmızı Kartlar: Santos (dk. 76), Alim Öztürk (dk. 90) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Poepon, Yusuf Emre, Hakan (Boluspor), Tanju Kayhan, Canberk, Gosso, Umut Nayir,
Halil Akbınar (Göztepespor)
(Faruk Çidem / İHA)

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