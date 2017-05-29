'Süper Lig'e çıkmak istiyorduk, çok üzgünüz'

Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Eskişehirspor'a elenmelerinin ardından 'Play-Off'a kalmışken final oynamak istiyorduk. Finalde de lige çıkmak istiyorduk. Çok üzgünüz' dedi.

Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Eskişehirspor'a elenmelerinin ardından "Play-Off'a kalmışken final oynamak istiyorduk. Finalde de lige çıkmak istiyorduk. Çok üzgünüz" dedi.

TFF 1. Lig Play-Off mücadelesinde Giresunspor, deplasmanda Eskişehirspor'a 1-0 yenilerek elendi. Maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Yücel İldiz, "Giresunspor olarak tabii ki öncelikle Play-Off'a kalmak istiyorduk. Play-Off'a kalmışken final oynamak istiyorduk. Finalde de lige çıkmak istiyorduk. Hakikaten Eskişehirspor gibi ligin favori ekiplerinden zorlu bir ekibe düştük biliyorsunuz. İlk maçımız da çok çetin geçti. Giresun'da berabere kaldığımız müsabakada kazanabilirdik. Herkesin beğeneceği bir müsabaka oldu. Bugünkü müsabakada oyuna başladığımızda Eskişehirspor daha iyi başladı. Maalesef kendi hatalarımızdan, biraz pas hatası yaptık, bir tane gol yedik. Bu bizi demoralize etti. Oyuna ortak olmaya çalıştık daha sonra. Özellikle son yarım saat epey toparladık. Eskişehir'in de pozisyonları vardı, farkı açabilirdi. Ama biz de yakaladık. Sonuç olarak son yarım her türlü hatamıza rağmen maalesef kaybettik. Çok üzgünüz. Eskişehirspor'a finalde başarılar dileriz" dedi.

(Kadir Arslan - Mustafa Kaplan / İHA)