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Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu
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Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu

TFF 1. Lig Play-Off Final maçında Eskişehirspor'u penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup eden Göztepe Süper Lig'e yükseldi.

TFF 1. Lig Play-Off Final maçında Eskişehirspor'u penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup eden Göztepe Süper Lig'e yükseldi.
TFF 1. Lig Play-Off Final maçında Antalya'da oynanan Eskişehirspor-Göztepe maçının normal süresi 1-1 sona erdi ve mücadele 15'er dakikalık 2 uzatmaya kaldı. Uzatma dakikaları da 1-1 sona eren maçta, penaltı atışları sonunda Göztepe 4-3 kazanarak Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'un ardından Süper Lig'e çıkan son takım oldu

GÖZTEPE'DE BÜYÜK SEVİNÇ
Eskişehir-Göztepe maçı tam 4 kez yabancı madde atımından dolayı dururken, Göztepe maçın ardından şampiyonluk sevincini yaşadı. Maçın tamamlanmasının ardından Göztepeli futbolcular saha içerisinde büyük mutluluk yaşadı. Bazı oyuncular sevinçten ağlarken bazı futbolcular da heyecanından yerinde duramadı. Maçın bitiminin ardından Süper Lig şansını kaybeden Eskişehirsporlu oyuncular saha ortasına yığılırken büyük üzüntü yaşadılar. Şampiyon olan takım İzmir ekibi Göztepe seremonin ardından kupasına kavuştu. Kupayı alan Sarı kırmızılı oyuncular saha içerisinde çocuklar gibi sevinç yaşadı.

İKİNCİ YARI YABANCI MADDE ATIMINDAN DOLAYI 5 DAKİKA GEÇ BAŞLADI
Mücadelenin ikinci yarısında oyun Eskişehirsporlu taraftarların bulunduğu kale arkasından sahaya atılan maytap ve meşalelerden dolayı başlayamadı. Eskişehirsporlu taraftarların attığı meşalelerden Göztepe kalecisi Günay kaçınca taraftarlar sahaya daha çok yabancı madde atmaya başladı. Eskişehirsporlu taraftarların yabancı madde atmaları durunca bu sefer de Göztepe taraftarları kale arkasından sahaya yabancı madde atmaya başladı. Göztepeli oyuncular taraftarın olduğu bölüme giderek sahaya yabancı madde atmamaları konusunda uyarılarda bulundu. İkinci yarı futbolcuların sahaya çıkmasından sonra atılan yabancı maddelerden dolayı 5 dakika gecikmeli başladı.

GOLDEN SONRA SAHAYA YABANCI MADDE YAĞDI
Eskişehirspor'un 53. dakikada Ofoedu ile bulduğu golden sonra kırmızı-siyahlı ekibin taraftarları sahayı yabancı madde yağmuruna tuttu. Sahaya atılan yabancı maddeleri itfaiye ekipleri toplarken mücadele 4. kez durdu. Atılan meşale ve maytapların toplanmasının ardından maç 7 dakika durdu.

JANDARMA TAKVİYESİ GELDİ
Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanan TFF 1. Lig Play-off Final maçında 2 bin 250 polis ve 750 güvenlik görevlisi yer aldı. Ekiplerin yetersiz kalmasının ardından Jandarma ekipleri de stadyuma gelerek ekiplere destek verdi.

4 HAZİRANDA BAŞLADI, 5 HAZİRANDA BİTTİ
Antalya'da oynanan Eskişehirspor-Göztepe maçı 4 Haziran Pazar günü başlarken mücadelenin bitiş düdüğü çaldığında tarihler 5 Haziranı pazartesiyi gösteriyordu. Mücadelede iki takımın taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddelerden dolayı 4 kez oyun dururken, 21.30'da başlayan maç 00.55'de sona erdi. Mücadele atılan yabancı maddelerden dolayı tam 25 dakika hakem tarafından durduruldu.

MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Erkan Zengin'in sol çaprazdan sert şutunu kaleci Günay tokatlayarak uzaklaştırdı.
12. dakikada Göztepe'de Tayfur'un sol kanattan ortasına kale sahasında Umut Nayir dokunurken kaleci Boffin topu son anda çıkardı.
13. dakikada Göztepe atağında Leo'nun ceza alanı dışından yaptığı sert şut az farkla auta gitti.
23. dakikada Göztepe atağında Jahovic ceza sahası önünde topu iyi kontrol edip yere inmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarıya gitti.
40. dakikada Bruno Mezenga'nın uzaktan sert şutunu kaleci Günay yumruklayarak uzaklaştırdı.
41. dakikada Göztepe'de kazanılan serbest vuruşta Tanju ceza alanı altı pas içerisine ortasını yaptı. Gelen ortaya Umut Nayir kafayı vururken Eskişehirspor kalecisi Boffin topu son anda kornere çeldi.
43. dakikada Erkan Zengin'in ceza alanı içerisinden yaptığı sert vuruş kalenin üzerinden auta çıktı.
45+11. dakikada Göztepe'de ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Jahovic geçti. Jahovic'in sert vuruşu barajı geçerken kaleci Boffin topu tokatlayarak uzaklaştırdı.
45+13. dakikada Jahovic'in sağ çaprazdan altı pas içerisine yaptığı ortaya Umut Nayir vurdu ve top üst direkten oyun alanına geri döndü.
53. dakikada Eskişehirspor'da Erkan Zengin'in savunmanın arkasına attığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Ofoedu topu ağlara gönderdi. 1-0
73. dakikada Göztepe'de Segbefia'ın sol çaprazdan sert şutunda top savunmaya çarpınca az farkla kornere gitti.
90+4. dakikada sağ kanattan Kobakhidze'nin çevirdiği topa kayarak vuran Jahovic topu ağlara gönderdi. 1-1
97. dakikada Bruno Mezenga'nın ceza alanı dışı sağ çaprazından yaptığı vuruş yandan auta çıktı.
105. dakikada Erkan Zengin sol kanattan çizgiye indi ve yerden ortasını yaparken Göztepe kalecisi Günay yatarak topu uzaklaştırdı.
107. dakikada Eskişehirspor ceza alanında oluşan karambolde topa Umut Nayir rövaşata vurdu ancak savunma topu uzaklaştırdı.

---KÜNYE---
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Cem Satman xx, Kerem Ersoy xx
Eskişehirspor: Boffin xx, Kamil Ahmet xx, Hakan Çinemre xx, Uğur İnceman xx, Tarık Çamdal xx, Hasan Hüseyin xx, Hürriyet xx (Semih Şentürk dk. 115 ?), Dorukan xx (Akaminko dk. 95 x), Erkan Zengin xx, Ofoedu xx (Axel Meye dk. 77 x), Bruno Mezenga xx
Yedekler: Kayacan, Bilal Aziz, Aykut, Ramazan
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Göztepe: Günay xx, Tanju xx (Murat Akın dk. 85 x), Emre Can xx, Leo xx, Canberk xx, segbefia xx, Gosso xx, Tayfur xx (Kobakhıdze dk. 85 xx), Halil Akbunar xx (Sinan Özkan dk. 85 x), Jahovic xx, Umut Nayir xx
Yedekler: Mehmet Göktuğ, Emre Aygün, Lokman Gör, Gençer Cansev
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Gol: Ofoedu (dk. 53) (Eskişehirspor), Jahovic (dk. 90+4) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Ofoedu, Tarık Çamdal, Dorukan (Eskişehirspor), Mehmet Göktuğ, Tanju Kayhan (Göztepe)
(Adem Akalan - Cafer Eser / İHA)

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