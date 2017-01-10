10.01.2017 13:17 Süper Lig'de takımların son durumu

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının başlamasına sayılı günler kala takımlardaki sakat, cezalı ve kadro dışı kalan isimler dikkat çekiyor. En çok eksik ise Galatasaray'da. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının başlamasına sayılı günler kala takımlardaki sakat, cezalı ve kadro dışı kalan isimler dikkat çekiyor. En çok eksik ise Galatasaray'da.



Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının başlamasına sayılı günler kala takımlardaki eksik oyuncular da teknik direktörlerin canını sıkıyor. Özellikle Galatasaray'daki sakat, cezalı ve kadro dışı kalan isimlerin fazlalığı dikkat çekiyor.



Lider Medipol Başakşehir, ikinci yarıya çok fazla eksik isimle girmiyor. Kadrosuna İrfan Can Kahveci ve Egemen Korkmaz'ı katan İstanbul ekibinde Mahmut Tekdemir ve Hakan Özmert'in sakatlıkları bulunuyordu. Mahmut Tekdemir iyileşti ve hazır durumda. Hakan Özmert'in oynayıp oynamayacağına ise Teknik Direktör Abdullah Avcı karar verecek.



Caner ve Aboubakar yok



Liderin 1 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, ilk yarıda sakatlıklardan çok çekti. Veli'nin uzun süren sakatlığının yanı sıra, ilk yarıda Aras, Talisca ve Caner sakatlandı. Bu isimlerden Talisca, Aras ve Veli takıma döndü. Caner Erkin'in sakatlığı devam ediyor. Kadrosuna Babel ve Mitrovic'i dahil eden Beşiktaş'ta, forvet Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için ikinci yarının açılışına yetişemeyecek.



Galatasaray kalecisiz kaldı



İlk yarının en çok eleştirilen ekiplerinden birisi olmasına karşın topladığı puanlarla liderin 3 puan gerisinde kalan Galatasaray'da ise ikinci yarı öncesinde tehlike çanları çalıyor. PAOK'tan Garry Rodriguez'i transfer eden sarı-kırmızılı ekip, buna karşın Olcan Adın, Hamit Altıntop, Jem Paul Karacan, Lucas Ontivero ve Kolbein Sigthorsson'la yollarını ayırdı. Endoğan Adili ise kadro dışı. Sarı-kırmızılı ekip asıl darbeyi ise sakatlıklardan yedi. Takımın 3 kalecisi Muslera, Cenk Gönen ve Eray İşcan'ın sakatlıkları bulunuyor. Savunmadan Serdar Aziz, Koray Günter ve Cavanda sakat. Orta sahadan Tolga Ciğerci iyileşmesine karşın takıma yeni katıldı. Tolga gibi Sinan Gümüş ve Podolski'nin de durumları belirsiz. Ayrıca sezonun en formda isimlerinden Bruma sarı kart, Chedjou ve Yasin kırmızı kart cezalısı.



Sow Afrika Uluslar Kupası'nda



Jeremain Lens ve Moussa Sow'un yükselen performanslarıyla iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, kadrosunu Zorya'dan aldığı Oleksandr Karavayev'le güçlendirdi. İkinci yarı öncesinde sarı-lacivertli takımdaki en önemli eksik, Afrika Uluslar Kupası'na giden Sow. Takımda cezalı isim bulunmazken, Volkan Şen'in 1 ay sonra sahalara döneceği belirtildi. Robin van Persie ve Ozan Tufan'ın durumları belirsiz. Gregory van der Wiel ve Emenike de kadro dışı kalan isimler.



Bursaspor'da 5 sakat



Bursaspor'da İsmail Konuk, Emre Taşdemir, Serdar Kurtuluş, Bilal Kısa ve Furkan Özçal'ın sakatlıkları bulunuyor. Kiralıktan dönen Advincula ise kadro dışı bırakıldı. Ayrıca takımda mutsuz olduğu belirtilen Necid'in de Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.



Osmanlıspor



Beşiktaş maçı öncesinde Osmanlıspor'da da önemli eksiklerin olması dikkatlerden kaçmıyor. Takımın etkili isimlerinden Musa Çağıran, sarı kart cezalısı. Orta sahada forma giyen Lawal ve Engin Bekdemir ile forvet Rusescu'nun sakatlıkları bulunuyor. Ankara ekibinin en etkili gol silahlarından olan Ndiaye de Afrika Uluslar Kupası'nda.



Konyaspor



Birçok eksik oyuncusu bulunan Galatasaray'la karşılaşacak olan Konyaspor'da ise ciddi bir eksik bulunmuyor. Sakatlıkları bulunan Alban Meha ve Selim Ay'ın durumları belirsiz.



Gençlerbirliği



Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği'nde ciddi bir eksik yok. Yedek kaleci Nihat Şahin, savunmadan Orhan Şam ve forvet Stancu'nun sakatlıkları bulunuyordu. Bu isimlerin oynayıp oynamayacağı ise belirsiz.



Antalyaspor



Antalyaspor'da yedek kaleci Ferhat Kaplan'ın sakatlığı var. Son dönemin formda ismi Ramon Motta ise sarı kart cezalısı olduğu için Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.



Akhisar Belediyespor



Karabükspor deplasmanına gidecek olan Akhisar'da kaleci Lukac'ın sakatlığı bulunuyor. Serdar Kesimal kırmızı kart cezalısı, Sissoko ise sarı kart cezalısı.



Karabükspor



Afrika Uluslar Kupası'ndan en çok zarar gören ekip Karabükspor oldu. Poko, Traore ve Yatabare, ülkelerinin milli takım kadrosunda yer alan isimler. Kampta sakatlanan yeni transfer kaleci Rybka da en az 2 ay sahalardan uzak kalacak. Kaleci Ahmet Şahin, orta saha Skulason ve forvet Alexe'nin durumları ise belirsiz. Savunmacı Dany ise kırmızı kart cezalısı.



Kasımpaşa



Kasımpaşa'daki en önemli eksik Andre Castro. 28 yaşındaki oyuncu, sarı kart cezalısı olduğu için bu hafta forma giyemeyecek. Forvet Etoundi'nin ise sakatlığı bulunuyor. Koşulara başlayan Abdullah Durak'ın durumu, maç günü belli olacak.



Trabzonspor



Transfer için çalışmalarını sürdüren ve ikinci yarıya güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor'da önemli eksik bulunmuyor. Orta sahadan Matus Bero'nun sakatlığı bulunuyor. Serge Akakpo ülkesinin mili takımında. Mustafa Yumlu'nun ise durumu belirsiz.



Alanyaspor



Rizespor'u ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor'da savunmanın iki önemli ismi N'Sakala ve Gassama, ülkelerinin milli takımında bulunuyor. Bu isimler dışında Omeruo, Sackey, Deniz Vural, Guerrier ve Aissati'nin sakatlıkları bulunuyor. Bu 5 oyuncudan bazılarının son durumu maç günü belli olacak.



Çaykur Rizespor



Çaykur Rizespor, ikinci yarıya sakatlık yaşamadan giren ekiplerden. Karadeniz temsilcisinde kaleci Diallo ve savunmadan Yaakoubi ülkelerinin milli takımında bulunuyor.



Kayserispor



Teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı oturtan Kayserispor'da Ufuk Budak ve Umut Sönmez'in sakatlıkları bulunuyor. Samba Sow ve Alain Traore ise ülkelerinin milli takımında. Deniz Türüç de kart cezalısı.



Gaziantepspor



İbrahim Üzülmez'in başına geçtiği Gaziantepspor'da cezalı Orkan Çınar dışında herhangi bir eksik oyuncu bulunmuyor.



Adanaspor



Ligin son sırasında yer alan Adanaspor kaleci Goran Karacic'in sakatlığı bulunuyor. Orta sahadan Tevfik Altındağ'ın da durumu belirsiz.

