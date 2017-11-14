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'Süper Lig'de ilk 11 oynayan sadece 3 oyuncumuz var'
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'Süper Lig'de ilk 11 oynayan sadece 3 oyuncumuz var'

Türkiye U21 Takımı Teknik Direktörü Abdullah Ercan, oyuncularının kendi kulüplerinde ilk 11 oynayamamasının kendilerini olumsuz etkilediğini söyleyerek, 'Süper Lig'de ilk 11 oynayan ve Ümit Milli Takım'a yaşı tutan 3 oyuncu var. Bunlar Albdulkadir, Yusuf ve Ertuğrul. Yani sahadaki oyuncuların çoğu takımlarında ilk 11 oynamıyor' dedi.

Türkiye U21 Takımı Teknik Direktörü Abdullah Ercan, oyuncularının kendi kulüplerinde ilk 11 oynayamamasının kendilerini olumsuz etkilediğini söyleyerek, "Süper Lig'de ilk 11 oynayan ve Ümit Milli Takım'a yaşı tutan 3 oyuncu var. Bunlar Albdulkadir, Yusuf ve Ertuğrul. Yani sahadaki oyuncuların çoğu takımlarında ilk 11 oynamıyor" dedi.
Türkiye U21 Takımı, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta evinde Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye U21 Takımı Teknik Direktörü Abdullah Ercan, maçın kırılma anlarını iyi değerlendiremedikleri için kaybettiklerini belirtti.

"EKSİK DE OLSAK KAZANMAYA YAKINDIK"
Maça iyi başladıklarını fakat bu gidişatı sürdüremediklerini ifade eden Ercan, "Grubun lideriyle oynadık. Bizim için aslında iyi başlamıştık. Golü erken bulduk. Oyun kontrolümüz altında devam ediyordu. Ancak ilk yarı hakem fazla dakikaları çaldığı için top bizdeyken basit bir gol yedik. İkinci yarıya başlarken bazı hamlelerimiz olacağını konuştuk içeride. Tam hamleleri yaparken de Rüştü kırmızı kart gördü. Bu bizim için kırılma noktasıydı. Belçika'ya karşı 10 kişi oynamak kolay değil. Ancak 10 kişi yakalanabilecek en güzel fırsatı bulduk; penaltı. Fakat bunu değerlendiremedik ve sonuç itibariyle kaybettik. Eksik de olsak kazanmaya yakındık. Çocuklar da üzgün. Çok enteresan bir maç oynadık" diye konuştu.

"ŞANSIMIZ ZORA GİRDİ"
Oyuncuların belli bölümlerde fiziksel anlamda düşüşler yaşadığını sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı, "Bazı oyuncularımız bir bölümden sonra fizik anlamında zorluk çekti. Bunun düzeltileceği yer kulüpler. Şansımız da zora girdi. Yapmamız gereken mücadele etmek. Bundan sonraki maçlarda alınabilecek en yüksek puanları almak isteyeceğiz" şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG'DE İLK 11 OYNAYAN SADECE 3 OYUNCUMUZ VAR"
U21 Takımı futbolcularının kendi kulüplerinde ilk 11'de oynayamamasının kendilerini olumsuz etkilediğini söyleyen Abdullah Ercan, şöyle konuştu:
"Süper Lig'de ilk 11 oynayan ve Ümit Milli Takım'a yaşı tutan 3 oyuncu var. Bunlar Albdulkadir, Yusuf ve Ertuğrul. Yani sahadaki oyuncuların çoğu takımlarında ilk 11 oynamıyor. Şartlar bu şekilde. Karşımızdaki takımda ise Premier Lig'de oynayan oyuncular var. Serzeniş anlamında söylemiyorum ama şartlar bu. Yine de oyuncularım özverili oynuyor. Fakat bazı kırılma yerlerinde şans bize gülmedi."
(Uygar Aydın - Bozhan Memiş /İHA)
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