04.01.2017 16:42 Süper Lig'de ikinci yarının 5 haftalık programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 5 haftalık programı açıklandı. 2017'nin ilk lig maçı, 13 Ocak Cuma günü Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 5 haftalık programı açıklandı. 2017'nin ilk lig maçı, 13 Ocak Cuma günü Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak.



Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 5 haftalık programı açıklandı. İlk yarısı 16 hafta oynanan 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı 18 hafta oynanacak. 2017 yılının ilk Süper Lig karşılaşması 13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak. Süper Lig'in 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta programları şu şekilde:



17. hafta



13 Ocak Cuma



20.00 Bursaspor-Trabzonspor



14 Ocak Cumartesi



13.30 K.Karabükspor-Akhisar Bld.



13.30 Aytemiz Alanyaspor- Çaykur Rizespor



16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor



19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray



15 Ocak Pazar



13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği



16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor



19.00 Fenerbahçe-Adanaspor



16 Ocak Pazartesi



19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş



18. hafta



21 Ocak Cumartesi



13.30 Akhisar Bld.-Kayserispor



16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor



19.00 Bursaspor-Adanaspor



19.00 K.Karabükspor-Galatasaray



22 Ocak Pazar



13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği



13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor



16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor



19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir



23 Ocak Pazartesi



20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş



19. hafta



28 Ocak Cumartesi



16.00 Çaykur Rizespor-K.Karabükspor



19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor



19.00 Galatasaray-Akhisar Bld.



29 Ocak Pazar



13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor



15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor



16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor



19.00 Kayserispor-Fenerbahçe



30 Ocak Pazartesi



20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor



20.00 Adanaspor-Kasımpaşa



20. hafta



10 Şubat Cuma



19.00 K.Karabükspor-Beşiktaş



11 Şubat Cumartesi



13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği



16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor



19.00 Bursaspor-Fenerbahçe



12 Şubat Pazar



13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir



13.30 Akhisar Bld.-Çaykur Rizespor



16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor



19.00 Galatasaray-Kayserispor



13 Şubat Pazartesi



20.00 Gaziantepspor-Adanaspor



21. Hafta



17 Şubat Cuma



19.00 Kayserispor-Bursaspor



18 Şubat Cumartesi



13.30 Antalyaspor-K.Karabükspor



16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor



19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray



19 Şubat Pazar



13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor



15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa



15.30 Adanaspor-Osmanlıspor



19.00 Beşiktaş-Akhisar Bld.



20 Şubat Pazartesi



20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor

