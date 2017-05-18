Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçında Fırat Aydınus düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 32. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
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