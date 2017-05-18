Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçında Fırat Aydınus düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçında Fırat Aydınus düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 32. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:



19 MAYIS CUMA

(20.00) Galatasaray-Osmanlıspor: Ali Palabıyık

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20 MAYIS CUMARTESİ

(13.30) Çaykur Rizespor-Gaziantepspor: Yaşar Kemal Uğurlu

(16.00)Kayserispor-Adanaspor: Tolga Özkalfa

(19.00) Antalyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler

(19.00) Beşiktaş-Kasımpaşa: Serkan Çınar

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21 MAYIS PAZAR

(16.00) Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: Arda Kardeşler

(19.00) Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

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22 MAYIS PAZARTESİ

(20.00) Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk

(20.00) Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: Kutluhan Bilgiç

