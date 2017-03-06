Süper Lig'de 23. haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası da Beşiktaş'ın liderliğinde geçildi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası da Beşiktaş'ın liderliğinde geçildi.

23. haftada Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u tek golle geçti ve puanını 53'e çıkardı. Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir ise 49 puanla lideri takibini sürdürdü. Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında 90+6. dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı ve puanını 43'e yükseltti. Fenerbahçe de evinde Osmanlıspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve 41 puana yükseldi.



İşte toplu sonuçlar:

Trabzonspor 1-0 Kardemir Karabükspor

Bursaspor 2-1 Gaziantepspor

Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor

Medipol Başakşehir 2-1 Aytemiz Alanyaspor

Adanaspo 0-1 Atiker Konyaspor

Fenerbahçe 1 - 0 Osmanlıspor

Kayserispor 2-2 Kasımpaşa

Gençlerbirliği 2-0 Akhisar Belediye

Antalyaspor 2-3 Galatasaray

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GOL KRALLIĞI

Gol krallığının zirvesinde ise 16 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:

Cenk Tosun: 16 (Beşiktaş)

Riad Bajic: 10 (Atiker Konyaspor)

Serdar Gürler: 10 (Gençlerbirliği)

Wagner Love: 10 (Aytemiz Alanyaspor)

Welliton: 10 (Kayserispor)

Eren Derdiyok: 10 (Galatasaray)

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24. HAFTANIN PROGRAMI

10 Mart Cuma

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe



11 Mart Cumartesi

Karabükspor-Adanaspor

Osmanlıspor FK-Bursaspor

Gaziantepspor-Kasımpaşa

Galatasaray-Gençlerbirliği



12 Mart Pazar

Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir

Çaykur Rizespor-Antalyaspor

Beşiktaş-Kayserispor



13 Mart Pazartesi

Akhisar Belediyespor-Trabzonspor

