Süper Lig'de 23. haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası da Beşiktaş'ın liderliğinde geçildi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası da Beşiktaş'ın liderliğinde geçildi. 23. haftada Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u tek golle geçti ve puanını 53'e çıkardı. Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir ise 49 puanla lideri takibini sürdürdü. Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında 90+6. dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı ve puanını 43'e yükseltti. Fenerbahçe de evinde Osmanlıspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve 41 puana yükseldi.
İşte toplu sonuçlar: Trabzonspor 1-0 Kardemir Karabükspor Bursaspor 2-1 Gaziantepspor Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor Medipol Başakşehir 2-1 Aytemiz Alanyaspor Adanaspo 0-1 Atiker Konyaspor Fenerbahçe 1 - 0 Osmanlıspor Kayserispor 2-2 Kasımpaşa Gençlerbirliği 2-0 Akhisar Belediye Antalyaspor 2-3 Galatasaray ... GOL KRALLIĞI Gol krallığının zirvesinde ise 16 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu: Cenk Tosun: 16 (Beşiktaş) Riad Bajic: 10 (Atiker Konyaspor) Serdar Gürler: 10 (Gençlerbirliği) Wagner Love: 10 (Aytemiz Alanyaspor) Welliton: 10 (Kayserispor) Eren Derdiyok: 10 (Galatasaray) .... 24. HAFTANIN PROGRAMI 10 Mart Cuma Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe
11 Mart Cumartesi Karabükspor-Adanaspor Osmanlıspor FK-Bursaspor Gaziantepspor-Kasımpaşa Galatasaray-Gençlerbirliği
12 Mart Pazar Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor-Antalyaspor Beşiktaş-Kayserispor
13 Mart Pazartesi Akhisar Belediyespor-Trabzonspor
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