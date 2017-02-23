Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Beşiktaş arasında pazartesi günü oynanacak derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek. 24, 25, 26 ve 27 Şubat tarihlerinde oynanacak 22. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
24 Şubat Cuma 19.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Halil Umut Meler 20.00 Kasımpaşa - Bursaspor: Özgür Yankaya ... 25 Şubat Cumartesi 15.00 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor: Fırat Aydınus 16.00 Akhisar Belediyespor - Antalyaspor: Mete Kalkavan 19.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: Halis Özkahya ... 26 Şubat Pazar 13.30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği: Barış Şimşek 16.00 Osmanlıspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır 19.00 Gaziantepspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu ... 27 Şubat Pazartesi 20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım
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