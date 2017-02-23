Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Beşiktaş arasında pazartesi günü oynanacak derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek. 24, 25, 26 ve 27 Şubat tarihlerinde oynanacak 22. hafta maçlarının hakemleri şöyle:



24 Şubat Cuma

19.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa - Bursaspor: Özgür Yankaya

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25 Şubat Cumartesi

15.00 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor: Fırat Aydınus

16.00 Akhisar Belediyespor - Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: Halis Özkahya

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26 Şubat Pazar

13.30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği: Barış Şimşek

16.00 Osmanlıspor - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Gaziantepspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

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27 Şubat Pazartesi

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım

