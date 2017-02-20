Süper Lig'de 21. haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası da Beşiktaş'ın liderliğiyle geçildi.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası da Beşiktaş'ın liderliğiyle geçildi. Turgay Şeren Sezonunun 21. haftası, zirvede Beşiktaş'ın takipçileriyle arayı açtığı hafta oldu. Lider Beşiktaş, Akhisar Belediyespor'u 3-1'le geçerek puanını 47'ye yükseltti. Siyah beyazlıların takipçisi Medipol Başakşehir Gaziantepspor ile, Fenerbahçe de Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Galatasaray ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir 43, Galatasaray 40, Fenerbahçe de 37 puanla liderin takipçisi oldu. İşte toplu sonuçlar:
GOL KRALLIĞI Gol krallığının zirvesinde ise 16 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu: Cenk Tosun: 16 (Beşiktaş) Riad Bajic: 10 (Atiker Konyaspor) Serdar Gürler: 10 (Gençlerbirliği)
22. HAFTA PROGRAMI Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası, dev bir derbiye sahne olacak. Programı şöyle: 24 Şubat Cuma Çaykur Rizespor-Kayserispor Kasımpaşa-Bursaspor .... 25 Şubat Cumartesi Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor Akhisar Belediyespor - Antalyaspor Atiker Konyaspor - Trabzonspor ... 26 Şubat Pazar Karabükspor-Gençlerbirliği Osmanlıspor FK-Medipol Başakşehir Gaziantepspor-Fenerbahçe ... 27 Şubat Pazartesi Galatasaray-Beşiktaş
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.