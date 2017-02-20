Süper Lig'de 21. haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası da Beşiktaş'ın liderliğiyle geçildi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası da Beşiktaş'ın liderliğiyle geçildi.

Turgay Şeren Sezonunun 21. haftası, zirvede Beşiktaş'ın takipçileriyle arayı açtığı hafta oldu. Lider Beşiktaş, Akhisar Belediyespor'u 3-1'le geçerek puanını 47'ye yükseltti. Siyah beyazlıların takipçisi Medipol Başakşehir Gaziantepspor ile, Fenerbahçe de Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Galatasaray ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir 43, Galatasaray 40, Fenerbahçe de 37 puanla liderin takipçisi oldu. İşte toplu sonuçlar:



Kayserispor-Bursaspor: 2-0

Antalyaspor- Karabükspor: 1-0

Medipol Başakşehir-Gaziantepspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 1-1

Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 0-0

Adanaspor-Osmanlıspor FK: 1-5

Beşiktaş-Akhisar Belediyespor: 3-1

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-0



GOL KRALLIĞI

Gol krallığının zirvesinde ise 16 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:

Cenk Tosun: 16 (Beşiktaş)

Riad Bajic: 10 (Atiker Konyaspor)

Serdar Gürler: 10 (Gençlerbirliği)



22. HAFTA PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası, dev bir derbiye sahne olacak. Programı şöyle:

24 Şubat Cuma

Çaykur Rizespor-Kayserispor

Kasımpaşa-Bursaspor

....

25 Şubat Cumartesi

Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor

Akhisar Belediyespor - Antalyaspor

Atiker Konyaspor - Trabzonspor

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26 Şubat Pazar

Karabükspor-Gençlerbirliği

Osmanlıspor FK-Medipol Başakşehir

Gaziantepspor-Fenerbahçe

...

27 Şubat Pazartesi

Galatasaray-Beşiktaş

