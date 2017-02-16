Süper Lig'de 21. hafta hakemleri

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinde yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre 17, 18, 19 ve 20 Şubat'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
17 ŞUBAT CUMA 19.00 Kayserispor - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19 ŞUBAT PAZAR 13.00 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır 15.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Fırat Aydınus 15.30 Adanaspor - Osmanlıspor: Mete Kalkavan 19.00 Beşiktaş - Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek
20 ŞUBAT PAZARTESİ 20.00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
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