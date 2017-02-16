Süper Lig'de 21. hafta hakemleri

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinde yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre 17, 18, 19 ve 20 Şubat'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:



17 ŞUBAT CUMA

19.00 Kayserispor - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



18 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Antalyaspor - Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk

16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantepspor: Alper Ulusoy

19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Halis Özkahya



19 ŞUBAT PAZAR

13.00 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

15.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Fırat Aydınus

15.30 Adanaspor - Osmanlıspor: Mete Kalkavan

19.00 Beşiktaş - Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek



20 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

