Süper Lig'de 2016-07 sezonu sona erdi

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla tamamlandı.

Sezonun bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlılar, ligin 34. haftasında kendi evinde karşılaştığı Osmanlıspor'u 4-0 mağlup etti. Bu galibiyetle 77 puana ulaşan Kara Kartal, ligi zirvede tamamladı ve üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti.

Ligin sürpriz ekiplerinden Medipol Başakşehir'in 2. sırada bitirdiği ligde, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 3.'lük yarışı vardı. Deplasmanda Adanaspor'a konuk olan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 3-1 kazandı ve sezonu 64 puanla 3. sırada tamamladı.

Kendi evinde Atiker Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray ise, maçı 2-1 kazanarak puanını 64 yaptı ve ligi 2'li averajla 4. sırada bitirdi.

Adanaspor ve Gaziantepspor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e veda eden son takım ise Çaykur Rizespor oldu.

