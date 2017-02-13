13.02.2017 22:03 Süper Lig'de 20. haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası da Beşiktaş'ın liderliğiyle geçildi. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası da Beşiktaş'ın liderliğiyle geçildi.

Turgay Şeren Sezonunun 20. haftası, zirvedeki takımların puan kaybettiği hafta olarak kayıtlara geçti. Lider Beşiktaş, Kardemir Karabükspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah beyazlıların takipçisi Medipol Başakşehir ise Kasımpaşa deplasmanında 4-0 gibi farklı yenilgi aldı. Fenerbahçe Bursaspor deplasmanında son dakikalarda yediği tartışmalı penaltı golüyle 1 puana razı olurken, Galatasaray da evinde Kayseripor'a 2-1 yenilerek fırsat tepti. İşte toplu sonuçlar:



Karabükspor-Beşiktaş: 2-1

Aytemiz Alanyaspor – Gençlerbirliği: 3-0

Osmanlıspor FK – Trabzonspor: 0-1

Bursaspor – Fenerbahçe: 1-1

Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: 4-0

Akhisar Belediyespor - Çaykur Rizespor:1-0

Atiker Konyaspor - Antalyaspor: 1-1

Galatasaray – Kayserispor: 1-2

Gaziantepspor – Adanaspor: 1-0



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GOL KRALLIĞI

Gol krallığının zirvesinde ise 15 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:

Cenk Tosun: 15 (Beşiktaş)

Riad Bajic: 10 (Atiker Konyaspor)

Yasin Öztekin: 9 (Galatasaray)

Vagner Silva De Souza: 9 (Aytemiz Alanyaspor)

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21. HAFTA PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta programı ise şöyle:



17 Şubat Cuma

Kayserispor-Bursaspor

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18 Şubat Cumartesi

Antalyaspor- Karabükspor

Medipol Başakşehir-Gaziantepspor

Çaykur Rizespor-Galatasaray

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19 Şubat Pazar

Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor

Fenerbahçe-Kasımpaşa

Adanaspor-Osmanlıspor FK

Beşiktaş-Akhisar Belediyespor

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20 Şubat Pazartesi

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor



