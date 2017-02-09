Süper Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. 10, 11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
10 Şubat Cuma
19.00 Kardemir Karabükspor - Beşiktaş: Halis Özkahya
....
11 Şubat Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
16.00 Osmanlıspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy
19.00 Bursaspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
....
12 Şubat Pazar
13.30 Akhisar Belediyespor - Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
13.30 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Serkan Çınar
19.00 Galatasaray - Kayserispor: Hüseyin Göçek
....
13 Şubat Pazartesi
20.00 Gaziantepspor - Adanaspor: Cüneyt Çakır