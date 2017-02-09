09.02.2017 14:19 Süper Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. 10, 11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:



10 Şubat Cuma

19.00 Kardemir Karabükspor - Beşiktaş: Halis Özkahya

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11 Şubat Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

16.00 Osmanlıspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy

19.00 Bursaspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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12 Şubat Pazar

13.30 Akhisar Belediyespor - Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

13.30 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Serkan Çınar

19.00 Galatasaray - Kayserispor: Hüseyin Göçek

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13 Şubat Pazartesi

20.00 Gaziantepspor - Adanaspor: Cüneyt Çakır



