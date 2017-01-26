Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre Süper Lig'de 28, 29 ve 30 Ocak'ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
28 Ocak Cumartesi 16.00 Çaykur Rizespor - Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu 19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler 19.00 Galatasaray - Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık ..... 29 Ocak Pazar 13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor: Serkan Çınar 15.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya 16.00 Trabzonspor - Gaziantepspor: Ümit Öztürk 19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan ..... 30 Ocak Pazartesi 20.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya 20.00 Adanaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.