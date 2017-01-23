Süper Lig'de 18. haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında liderlik koltuğuna Beşiktaş oturdu.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında liderlik koltuğuna Beşiktaş oturdu. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederek hem liderlik koltuğundan oldu hem de ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Galatasaray Kardemir Karabükspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken, Beşiktaş ise Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-1'le geçerek yeni lider oldu. Toplu sonuçlar şöyle: Akhisar Belediyespor-Kayserispor: 0-0 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1 Kardemir Karabükspor-Galatasaray:2-1 Bursaspor- Adanaspor: 0-1 Osmanlıspor FK- Antalyaspor:1-2 Gaziantepspor-Gençlerbirliği: (Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelendi) Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0 Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş: 1-4
----- GOL KRALLIĞI Gol krallığının zirvesinde ise 12 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu: Cenk Tosun: 12 (Beşiktaş) Riad Bajic: 9 (Atiker Konyaspor) Yasin Öztekin:8 (Galatasaray) ----- 19. HAFTA PROGRAMI Süper Lig'de 19. hafta programıysa şu şekilde: 28 Ocak Cumartesi Çaykur Rizespor-Karabükspor Antalyaspor -Aytemiz Alanyaspor Galatasaray- Akhisar Belediyespor ..... 29 Ocak Pazar Gençlerbirliği- Osmanlıspor FK Medipol Başakşehir-Bursaspor Trabzonspor-Gaziantepspor Kayserispor-Fenerbahçe ..... 30 Ocak Pazartesi Adanaspor-Kasımpaşa Beşiktaş-Atiker Konyaspor
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