Süper Lig'de 18. haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında liderlik koltuğuna Beşiktaş oturdu.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında liderlik koltuğuna Beşiktaş oturdu.

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederek hem liderlik koltuğundan oldu hem de ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Galatasaray Kardemir Karabükspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken, Beşiktaş ise Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-1'le geçerek yeni lider oldu. Toplu sonuçlar şöyle:

Akhisar Belediyespor-Kayserispor: 0-0

Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Kardemir Karabükspor-Galatasaray:2-1

Bursaspor- Adanaspor: 0-1

Osmanlıspor FK- Antalyaspor:1-2

Gaziantepspor-Gençlerbirliği: (Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelendi)

Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş: 1-4



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GOL KRALLIĞI

Gol krallığının zirvesinde ise 12 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:

Cenk Tosun: 12 (Beşiktaş)

Riad Bajic: 9 (Atiker Konyaspor)

Yasin Öztekin:8 (Galatasaray)

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19. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 19. hafta programıysa şu şekilde:

28 Ocak Cumartesi

Çaykur Rizespor-Karabükspor

Antalyaspor -Aytemiz Alanyaspor

Galatasaray- Akhisar Belediyespor

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29 Ocak Pazar

Gençlerbirliği- Osmanlıspor FK

Medipol Başakşehir-Bursaspor

Trabzonspor-Gaziantepspor

Kayserispor-Fenerbahçe

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30 Ocak Pazartesi

Adanaspor-Kasımpaşa

Beşiktaş-Atiker Konyaspor

