16.01.2017 21:18 Süper Lig'de 17. haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası da Medipol Başakşehir'in liderliğinde geçildi. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası da Medipol Başakşehir'in liderliğinde geçildi.

Lider Medipol Başakşehir Kayserispor'u 5-0'la geçerken, takipçilerinden Galatasaray ise zorlu Atiker Konyaspor deplasmanında 3 puanı tek golle de olsa almayı başardı. Haftaya başlarken lig sonuncusuyla oynayacağı için avantajlı gözüken Fenerbahçe, eleştiri oklarını hakeme yönelttiği maçta Adanaspor'la 2-2 berabere kaldı. Haftanın kapanış maçında Osmanlıspor'a konuk olan Beşiktaş da mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve zirve takibini sürdürdü. Toplu sonuçlar şöyle:

Bursaspor 1 - 2 Trabzonspor

Kardemir Karabükspor 1 - 0 Akhisar Belediye Spor

Aytemiz Alanyaspor 2 - 3 Çaykur Rizespor

Medipol Başakşehir 5 - 0 Kayserispor

Atiker Konyaspor 0 - 1 Galatasaray

Kasımpaşa 3- 0 Gençlerbirliği

Gaziantepspor 0-3 Antalyaspor

Fenerbahçe 2-2 Adanaspor

Osmanlıspor 0-2 Beşiktaş

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GOL KRALLIĞI

Gol krallığının zirvesinde ise 11 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:

Cenk Tosun: 11 (Beşiktaş)

Riad Bajic: 8 (Atiker Konyaspor)

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18. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 18. hafta programıysa şu şekilde:



21 Ocak Cumartesi

Akhisar Belediyespor-Kayserispor

Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor

Kardemir Karabükspor-Galatasaray

Bursaspor- Adanaspor



22 Ocak Pazar

Osmanlıspor FK- Antalyaspor

Gaziantepspor-Gençlerbirliği

Kasımpaşa-Trabzonspor

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir



23 Ocak Pazartesi

Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş



