23.12.2016 10:00 Süper Lig'de 16. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası yarın oynanacak Adanaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası yarın oynanacak Adanaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak.



Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı 24, 25 ve 26 Aralık'ta oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında lider Medipol Başakşehir, Adanaspor deplasmanında galibiyet arayacak. Liderlik yarışında rakibinin 3 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, evinde Gaziantepspor'u ağırlayacakken, Galatasaray ise Türk Telekom Arena'da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahçe, ezeli rakibi Trabzsonspor ile mücadele edecek.



Spor Toto Süper Lig'de devrenin son haftasında program şöyle:



24 Aralık Cumartesi



16.00 Adanaspor - Medipol Başakşehir



19.00 Beşiktaş - Gaziantepspor



25 Aralık Pazar



13.30 Çaykur Rizespor - Osmanlıspor



16.00 Kayserispor - Kardemir Karabükspor



16.00 Akhisar Belediyespor - Atiker Konyaspor



19.00 Antalyaspor - Kasımpaşa



19.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor



26 Aralık Pazartesi



20.00 Gençlerbirliği - Bursaspor



20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

