Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Süper Lig 12. hafta Video Yardımcı Hakemleri belli oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Süper Lig 12. hafta Video Yardımcı Hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 12. haftasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin offline (Çevrim dışı) uygulanacağı müsabakalarda görev alacak hakemler de belli oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin offline (Çevrim dışı) uygulanacağı müsabakalarda görev alacak hakemler de belli oldu.
Merkez Hakem Kurulunun, 14-16 Kasım tarihlerinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirdiği ve Süper Lig Hakemlerinin katıldığı kamp sona erdi. Fiziksel ve mental çalışmaları içeren kampta 3 gün boyunca Fiziksel Gelişim Uzman Yardımcısı Dr. Tuba Kızılet nezaretinde fizik kondisyon çalışmaları yapıldı. Ayrıca Zihinsel Performans Eğitmeni Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi hakemlerle mental çalışmalara devam etti.
Öte yandan, Süper Lig'in 12. haftasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin offline (Çevrim dışı) uygulanacağı müsabakalarda görev alacak hakemler de belli oldu. 17 Kasım Cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında Cüneyt Çakır ile Mustafa Öğretmenoğlu, 18 Kasım Cumartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında Alper Ulusoy ve Bahattin Şimşek, 19 Kasım Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor müsabakasında ise Hüseyin Göçek ile Serkan Çınar video yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
IşıK'tan terörle mücadelede kararlılık mesajı
Hakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a geçmiş olsun telefonu
'Türkiye'ye ekonomik desteklerimiz sürecek'
Serbest piyasada altın fiyatları
'Bizim vazifemiz oynanan küresel oyunu deşifre etmektir'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Süleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağız
Süleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağız
FETÖ'cü Enes Kanter - LeBron James kavgası büyüyor
FETÖ'cü Enes Kanter - LeBron James kavgası büyüyor
Tanzanya'da uçak düştü: 11 ölü
Tanzanya'da uçak düştü: 11 ölü
Darbecilerin listesinde bulunan 3 general tahliye edildi!
Darbecilerin listesinde bulunan 3 general tahliye edildi!
Ankara'da 24 saat ulaşım dönemi başlıyor
Ankara'da 24 saat ulaşım dönemi başlıyor
Dışişleri'nden ABD'ye nota
Dışişleri'nden ABD'ye nota
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
IşıK'tan terörle mücadelede kararlılık mesajı
IşıK'tan terörle mücadelede kararlılık mesajı
Hakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a geçmiş olsun telefonu
Hakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a geçmiş olsun telefonu
'Türkiye'ye ekonomik desteklerimiz sürecek'
'Türkiye'ye ekonomik desteklerimiz sürecek'
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
'Bizim vazifemiz oynanan küresel oyunu deşifre etmektir'
'Bizim vazifemiz oynanan küresel oyunu deşifre etmektir'
Atatürk Havalimanı'nda kaçak et operasyonu
Atatürk Havalimanı'nda kaçak et operasyonu
ABD'den Türkiye'ye Rıza Sarraf yanıtı!
ABD'den Türkiye'ye Rıza Sarraf yanıtı!
Çiğ köfte hangi şehre ait ? Tartışma büyüyor
Çiğ köfte hangi şehre ait ? Tartışma büyüyor
Bisikletli tacizci tutuklandı
Bisikletli tacizci tutuklandı
HDP'li Başaran hakkında yakalama kararı
HDP'li Başaran hakkında yakalama kararı
Fenerbahçe Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English