Süper bezelye yetiştirdiler

Cumhuriyet Üniversitesinde soğuğa dirençli ve yılda iki kez ekilip biçilebilen bezelye geliştirildi.

Cumhuriyet Üniversitesinde soğuğa dirençli ve yılda iki kez ekilip biçilebilen bezelye geliştirildi.

Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye'de kış aylarının en sert yaşandığı illerden biri olan Sivas'ta kuraklık, soğuk ve don olaylarına dirençli bitki geliştirmeye yönelik çalışmalar sürüyor. Cumhuriyet Üniversitesinde öğretim üyelerinden Ziraat Mühendisi Doç. Dr. Tolga Karaköy, yaklaşık 4 yıl süren araştırmaları neticesinde, bir ılıman iklim bitkisi olan bezelyenin kış şartlarına dirençli ve yılda iki kez ekilebilecek türde geliştirmeyi başardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Karaköy, "Özellikle iki tip bezelye üzerinde duruyoruz. Hayvancılıkta kullanılabilecek yem bezelyesi. Bir diğeri ise sanayi bezelyesi. Bezelye yapısı itibariyle yaz aylarında üretilebilecek baklagillerin başında geliyor. Biz ise yaptığımız ıslah çalışmaları ile kış aylarında yetiştirilebilecek bezelyeler üzerinde duruyoruz. Deneme bahçelerimizde üretimini gerçekleştirdiğimiz bezelyeler Ekim ayında ekildi. Bu bezelyeler soğuk kışı başarı ile geçirdiler. Özellikle bu dönemde hayvancılıkta kullanılan yem bezelyesi önemli bir kaynak olarak karşımıza çıktı. Bu bezelyeyi Ekim ayında ekip Mayıs ayında hasat edebiliyorsunuz. Bu şekilde bezelyeyi yıl içerisinde iki kez ekip ürün almakta mümkün hale geliyor" dedi.

Proje ile Türkiye'nin soğuk illerinde ki tarım ürünlerinden elde edilecek rekolte arttırılacağı gibi karasal iklime sahip bölgelerde hayvancılığın ihtiyaç duyduğu yem sorunu da asılmış olacak.

(Veysel Korkmaz/İHA)