26.12.2016 13:09 Sungurlu'da FETÖ operasyonu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik devam eden soruşturma kapsamında 12 kadın gözaltına alındı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik devam eden soruşturma kapsamında 12 kadın gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.A., F.Ö., A.S., A.H., C.T., Y.B., Z.B., H.Ö., S.A., A.İ.E., Ş.Ö. ve Z.K. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

