09.01.2017 14:49 Sungurlu'da Esnaf Gününe yoğun katılım

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Terziler ve Berberler Odası tarafından düzenlenen '3. Esnaf Günü' kampanyası başladı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde Terziler ve Berberler Odası tarafından düzenlenen '3. Esnaf Günü' kampanyası başladı.



Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, esnafın sıkıntılarını sıkıntılarını bildiklerini ifade ederek, "Bizlerde esnafız, yönetim kurulu arkadaşlarımızla ortak bir karar alarak esnaflarımız arasında bir gün düzenleyelim. Her hafta iki esnafımızın bir nebze olsa sıkıntısını gidermeye çalışalım dedik. Esnaflarımızla birlikte bir gün başlattık. Her hafta esnaflarımızın durumuna göre 50 veya 100' er TL toplayarak biriken 13 bin 800 TL'yi üçer esnaf arkadaşımıza 4 bin 600 TL olarak maddi anlamda destek oluyoruz. Geçtiğimiz yıl düzenlemiş olduğumuz güne 90 kadar esnaf arkadaşımız katılım göstermişti. Şimdi üçüncü kez aynı uygulamayı başlattık ve ciddi anlamda sayıda artış oldu. Üçüncü uygulamamıza 138 esnaf arkadaşımız katılım gösterdi. Her hafta çekiliş yaparak 3 esnaf arkadaşımıza toplanan parayı teslim ediyoruz. Başlatmış olduğumuz bu kampanyaya esnaf arkadaşlarımız ciddi anlamda destek oldu kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.