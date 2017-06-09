'Sumudica ile her konuda anlaştık'

Kayserispor Kulübü Başkanı Dr.Erol Bedir, Teknik Direktör Marius Sumudica ile her konuda anlaştıklarını açıkladı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Dr.Erol Bedir, Teknik Direktör Marius Sumudica ile her konuda anlaştıklarını açıkladı.

Kayserispor tesislerinde basın mensupları ile iftarda buluşan Başkan Dr.Erol Bedir, "Bu akşamın özel bir durumu da oldu. Biraz da tesadüfler üst üste geldi. Eğer küçük bir gecikme yaşamasaydık bu iftar yemeğinde yeni teknik direktörümüz de olacaktı. Yolculukta biraz aksama olduğu için henüz resmi imzayı atmadık. Zeminde anlaştık, prensipte mutabık kaldık. İnşallah gecenin ilerleyen saatlerinden resmi imzayı atacağız" dedi.

Bedir, Beşiktaş'ın Denir Türüç için 2 futbolcu teklif ettiği yönündeki haberleri ise, "Deniz Türüç ile ilgili olarak ne bize ne de transfer komitesine teklif gelmiş değil. Ancak menajerler kendi aralarında konuşmuş olabilirler. Şu an hiçbir futbolcumuza resmi teklif gelmiş değil" şeklinde değerlendirdi.

