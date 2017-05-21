Sümer Ezgü Serik'te sahne aldı

Antalya'nın Serik ilçesinde faaliyet gösteren Demiciler Köyü ve Çevre Köyleri Kalkınma Dayanışma Yayla Turizmi Geliştirme Derneği (DEKAD) Andız Dibi Şenlikleri'nin 3.'sü yapıldı. Şenlikte ünlü sanatçı Sümer Ezgü, konser verdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde faaliyet gösteren Demiciler Köyü ve Çevre Köyleri Kalkınma Dayanışma Yayla Turizmi Geliştirme Derneği (DEKAD) Andız Dibi Şenlikleri'nin 3.'sü yapıldı. Şenlikte ünlü sanatçı Sümer Ezgü, konser verdi.

Demircileri Mahallesi'nde yapılan şenliğe siyasi parti temsilcileri, esnaf kuruluşu temsilcileri ve köy halkı olarak yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Şenliğe Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Sümer Ezgü ve Yöresel sanatçı Gülhan Öz sahne aldı. Ünlü sanatçı Sümer Ezgü, şenlik alanına gelir gelmez az sayıda müzik aleti Iklığ çalabilen ve kendisi de Demirciler Köyünden olan yaşlı sanatçı Emin Kök'ü sahnede selamlayarak saygı gösterdi.

Şenlik alanında konuklara yemek, gözleme ve geleneksel şerbet ikram edildi. Bu arada köy halkının tamamı şenlik alanına akın edince, mahallede kimsenin kalmadığı gerekçesiyle kendisi de şenlik alanında olan Demirciler Mahallesi Sarıcalar Camii İmamı Mustafa Ateş, öğle saati ezanını şenlik alanında okudu.

Şenlik Beyliğini ise 7 bin 250 liraya İlyas Can aldı. İşadamı İlyas Can yurtdışında olduğu gerekçesiyle açık arttırmaya dernek Başkanı Nurettin Taş katıldı.

Yörük Türkmen Kültürünü sevdiğini ifade eden Ezgü İHA Muhabirine yaptığı açıklamada, "Yörükler yeri burası böyle sırtına da dağlara dayamış kuş yuvası gibi yere konmuş insanlarının yeri, Burayı bilmeyenlerin de insanlar burada ne yapıyorlarmış acaba diye böyle söyleyebileceği ama gerçek bir yaşamın olduğu köyü burası. Bizim insanlarımız doğa insanı bunlar. İmece usulü birbiriyle paylaşan insanlar. Bizim kökümüzün kültürümüzün mayası bunlar. Benim okuduğum Türkülerin kökü buralarda zaten. Dolayısıyla benim buralarda olmam çok doğal. Ben zaten bu toprakların çocuğuyum. Kültürümüzü yaşatıyoruz. Sadece buralarda değil kültürü alıp başka yerlere de götürüyoruz" dedi.

Köylerde bu tür otantik sanatçılara saygı gösterilmesi gerektiğini de ifade eden Ezgü, "Bu sanatçılar bizim değerlerimiz. Iklığ çalabilen kaç kişi kaldı? Devlet onlara sahip çıkılmalı" dedi.

Otantik sanatçı Emin Kök ıklığ ile Türkü söyleyerek Sümer Ezgü'ye mini bir konser verdi. Ezgü de üç telli bağlaması ile Emin Kök'e eşlik etti.

Otantik sanatçı Emin Kök ıklığ ile sahneye alan Sümer Ezgü yine birlikte düet yaptı. Ezgü, "Bugün de benim için anlamlı ve özel bir anı kaldı. Emin Ağabey ile sahne almak çok güzel" dedi.

Sümer Ezgü birbirinden hareketli Yörük ezgileriyle konukları eğlendirirken, kendisine ayrılan sürenin tamamlanmasınınb ardından sahneyi meslektaşı Gülhan Öz'e teslim etti.

DEKAD Başkanı Nurettin Taş ve yönetim kurulu Sümer Ezgü'ye üzerinde DEKAD yazılı Türk Bayrağı hediye etti. Bayrağı özel bir hediye olarak saklayacağını belirten Ezgü, "Burada bir çadır varsa eğer, bu memleket hiçbir zaman bölünmeyecektir" dedi.

Ezgü'den sonra sahne alan Gülhan Öz şenlik alanını dolduran davetlileri hareketli Türküleriyle eğlendirdi.

(Sedat Temel/İHA)