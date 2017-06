Sümela'nın 400 yıllık geleceği kurtulacak

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Sümela Manastırında restorasyon çalışmaları sürüyor. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, yapılan çalışmayla Sümela'nın gelecek 300-400 yılının kurtulmuş olacağını söyledi.

Sümela'da yapılan çalışmaların zorluğuna işaret eden Başkan Koçhan, çalışmaların 2018 yılının sonuna kadar sürebileceğine dikkat çekerek kaya güçlendirmesiyle ilgili birinci etabın tamamlandığını söyledi.



"2018 YILI SONUNA KADAR SÜMELA KAPALI KALACAK"

Sümela'nın kapalı kaldığı sürede gerek seyir teraslarıyla gerekse de elektronik müze sayesinde turistlere hizmet vereceğini kaydeden Başkan Koçhan, "Sümela Trabzon'un dünyaya açılan penceresi. Kültür ve Turizm Bakanlığımız burayla ilgili büyük bir restorasyon projesi başlattı. Bunun yanında da taş düşme tehlikesine karşı bir çalışma yapılıyor. Yaklaşık 50 milyon TL'lik bir proje. Sümela Manastırı belki 2018 yılının sonuna kadar kapalı kalacak. Burada düşme tehlikesi olan 60 tonluk kayalar var. Bununla ilgili ilk etap çalışması hızlı bir şekilde devam etti. Bu çalışmalar iş makinesiyle değil profesyonel dağcılar tarafından yapılıyor. Malzemeler teleferikle çekiliyor dolayısıyla çalışmalar yaz kış devam ediyor. Kapıya kadar olan ilk etap kısmı bitti. Şimdi kapıdan diğer tarafa olan kısmı devam ediyor" diye konuştu.



"FRESKLERİN RESTORASYONUNA BAŞLADI"

"Bu yüklü bir maliyeti olan ince işçilik ve uzun bir zaman isteyen bir çalışma" diye konuşan Koçhan "Şu an kaya kilisesinin içindeki fresklerin restorasyonuna başlandı. Belki 2018 yılının sonuna kadar Sümela Manastırı kapalı kalacak ancak Sümela Manastırı'nın gelecek 300-400 yılını bu projeyle kurtarmış olacağız. Bakanlığımız 50 milyon TL para harcayacak. Bu sene kapının yanına kadar ziyarete açılacağını düşünüyoruz. Sümela Manastırı'nın başladığı patika yerde bir kilise var o kiliseyi Turizm Bakanlığımızın üç boyutlu Sümela Manastırı içinde gezilecek elektronik müzeye dönüşmesi projesi var. Ayrıca üç tanede de seyir terası yapılacak yaklaşık 2 milyon ödeneği çıktı. Sümela manastırı kapalı kaldığı sürece hem seyir teraslarıyla hem küçük elektronik müzesiyle geleceğine yönelik çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.



"TELEFERİK PROJEMİZ OLMAZSA OLMAZIMIZ"

Sümela Manastırı'nda en önemli sorunun teleferik projesi olduğunu bunun da hayata geçirilmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini kaydeden Koçhan, " Bunun yanında Sümela Manastırı'ndaki mevcut tesisler yetmiyor Bu bölgede Milli Parklar'ın bir çalışması var; günü birlik konaklamalar, restoranlar yapılacak. Bunların yanında teleferik projesi var. Bu proje çok büyük önem arz ediyor. Sümela'da gündeme getireceğimiz en önemli meselenin teleferik olduğunu düşünüyorum. Bir an önce bu teleferiği hızlı bir şekilde 2018 yılının sonuna kadar 2.2 kilometre olan bölümünü bir an önce yapmamız lazım. Böylelikle Sümela'nın girişindeki trafik sıkışıklığı önlenmiş olacak. Bunun taliplisinin de olduğunu biliyorum. Bir an önce prosedür hızlandırmamız gerekir. Bana göre Sümelada en önemli problemlerden biri bu teleferik problemini ortadan kaldırmamız lazım. Ayrıca Turizm Bakanlığımız tarafından bu yıl Vazelon Manastırıyla ilgili restorasyon projesi var" şeklinde konuştu.

(Bekir Koca - Ozan Köse / İHA)