13.01.2017 16:05 Sulukule'de surlar servis aracının üzerine düştü

İstanbul Fatih'te Sulukule Caddesi üzerinde bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi. Park halindeki bir servis aracının üzerine düşen surlar sebebiyle araçta maddi hasar meydana gelirken zabıta ve polis ekipleri çevrede çalışma başlattı. İstanbul Fatih'te Sulukule Caddesi üzerinde bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi. Park halindeki bir servis aracının üzerine düşen surlar sebebiyle araçta maddi hasar meydana gelirken zabıta ve polis ekipleri çevrede çalışma başlattı.

Fatih ilçesi Topkapı Mahallesi Sulukule Caddesi üzerindeki tarihi surların bir kısmında çökme meydana geldi. Çökme esnasında tarihi surların yakınında park halinde olan bir servis aracı hasar gördü. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çökmenin meydana geldiği caddeyi iki yönlü kapattı, hasar gören araç ise olay yerinden çekildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken zabıta ekipleri de bölgede çalışma başlattı.



"YARALANAN OLMADI, SADECE BİR MİNİBÜS VARDI"

Surların bir anda düştüğünü ifade eden vatandaş bir, "Bir etki yoktu düştü, çok normal. Bu kadar büyük boyutta değil, tek tük taşların düştüğünü gördük. Yetkililere haber verdik fakat kimse gelip bakmadı. Yaralanan olmadı sadece bir minibüs vardı, boştu. İçinde kimse yoktu, servis sürücüsü buraya çekmişti. Daha önce biz birkaç kere haber verdik, gelin buraya bakın diye çünkü çok eski taşlar tek tük düşüyor. Bu sefer hepsi birden düştü. Burada geceleri yatan insanlar oluyor, çok sağlam değil. Şu düşen taşların altında birisi bile olabilir" dedi.

(Tugay Saday/İHA)

