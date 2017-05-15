Sultangazi karıştı! Polis müdahale ediyor

SULTANGAZİ'de dün gece Afgan ve Suriye uyruklu kişiler tarafından Ramazan Şahin (24) bıçaklanarak öldürüldüğü iddiasına mahallelinin tepkisi sürüyor. Mahallede eylem yaparak ateş yakan gruba polis TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahale ediyor. Olaylar sürüyor.