Sultangazi karıştı! Polis müdahale ediyor

İstanbul Sultangazi'de Afgan ve Suriye uyruklu kişilerin Ramazan Şahin adlı bir genci bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla başlayan olaylar büyüdü. Polis göstericilere TOMA ve tazyikli suyla müdahale ediyor.
SULTANGAZİ'de dün gece Afgan ve Suriye uyruklu kişiler tarafından Ramazan Şahin (24) bıçaklanarak öldürüldüğü iddiasına mahallelinin tepkisi sürüyor. Mahallede eylem yaparak ateş yakan gruba polis TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahale ediyor. Olaylar sürüyor.
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