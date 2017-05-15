Sultangazi'de öldürülen gencin cenazesinde linç girişimi

Sultangazi'de dün akşam öldürülen gencin cenazesinde vatandaşlar Afgan uyruklu bir şahsa linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri, saldırıya uğrayan şahsı kurtararak vatandaşları sakinleştiremeye çalıştı.

Sultangazi'de dün akşam öldürülen gencin cenazesinde vatandaşlar Afgan uyruklu bir şahsa linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri, saldırıya uğrayan şahsı kurtararak vatandaşları sakinleştiremeye çalıştı.

Sultangazi'de Afgan uyruklu kişilerce dün akşam öldürülen Ramazan Şahin için cenaze töreni düzenlendi. İddiaya göre, Tören sırasında vatandaşlar caminin yanından Afgan uyruklu bir kişinin geçtiğini gördü. Bunun üzerine sinirlenen grup, şahsa linç girişiminde bulundu. Vatandaşları sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri araya girerek Afgan uyruklu şahsı kurtarırken arbede giderek büyüdü. Kalabalığı dağıtmak isteyen polis ekipleri yer yer boya kapsül kullandı. Bu sırada kalabalık arasında bazı vatandaşlarda diğerlerini sakinleştirmeye çalıştı. Polisin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

(Mehmet Altunışık / İHA)