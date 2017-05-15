Sultangazi'de gerginlik

Sultangazi'de Afgan ve Suriye uyruklu kişiler ile mahalleli arasında çıkan kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesine tepkiler sürüyor. Mahallede eylem yaparak ateş yakan gruba, polis TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahale etti.

Sultangazi'de Afgan ve Suriye uyruklu kişiler ile mahalleli arasında çıkan kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesine tepkiler sürüyor. Mahallede eylem yaparak ateş yakan gruba, polis TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahale etti.

Sultangazi'de dün akşam Afgan ve Suriye uyruklu kişiler ile mahalleli arasında çıkan kavgada Ramazan Şahin (24) bıçaklanarak öldürülmüştü. Gencin cenazesinin ardından ilçede yaşanan gerginlik akşam saatlerinde de sürdü. İsmet Paşa Mahallesi Ordu Caddesinde toplanan mahalleli 'mülteci istemiyoruz' şeklinde sloganlar atarak yürümeye başladı. Ateş yakan mahalleliye polis ekipleri dağılmaları konusunda uyardı. Polis ekipleri uyarıları dikkate almayan gruba TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahale etti.

(Volkan Kayalar/İHA)