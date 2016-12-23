23.12.2016 11:07 Sultanbeyli'ye kitap kafe ve bilgi evi geliyor

Sultanbeyli'de tadilata alınan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne kitap kafe ve bilgi evi bölümleri de ekleniyor. Sultanbeyli'de tadilata alınan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne kitap kafe ve bilgi evi bölümleri de ekleniyor.



Sultanbeyli Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve her ay onlarca etkinliğe imza atılan Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi üzerinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi tadilata girdi. Tadilat sonrası görüntüsü tamamen değişecek olan kültür merkezi kısa süre sonra hizmete yeniden başlayacak. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi içerisinde daha önce etüt sınıfları olarak kullanılan bölümler artık kitap kafe olarak hizmete sunulacak. Gençlerin yeni uğrak yeri olması beklenen kitap kafe şimdiden öğrencileri heyecanlandırdı. Diğer taraftan kültür merkezinin bazı bölümlerinin de bilgi evi olarak kullanılması planlanıyor. Ayrıca nikah sarayına bir de düğün salonu ekleniyor. Çevre düzenlemesi de en ince ayrıntısına kadar yapılacak olan kültür merkezine meydan ve prestij cadde de kazandırılacak.

