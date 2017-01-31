Sultanbeyli'de yangın paniği

Sultanbeyli'de bir otomotiv firmasının araç parçaları bulunan deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede depoyu saran alevler itfaiye ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, depoda maddi hasar meydana geldi.

Sultanbeyli'de bir otomotiv firmasının araç parçaları bulunan deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede depoyu saran alevler itfaiye ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Fatih bulvarında bulunan bir otomotiv firmasında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Tek katlı iş yerinin araç parçaları bulunan deposunda henüz bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın kısa sürede iş yerine sıçradı. Plastik malzemelerin bulunduğu depodaki yanma nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankı gönderildi. İtfaiye erleri iş yerinin her cephesinden yangına müdahale etti.



1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı. Yangının yayılarak çevreye zarar vermesini önlemek için polis ekipleri işyerinin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında cadde trafiği kontrollü bir şekilde sağlandı. Sağlık ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem olarak olay yerinde hazır bulundu.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi.

(Cenk İşver / İHA)