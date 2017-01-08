08.01.2017 11:57 Sultanahmet'ten kartpostallık görüntüler

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, Sultanahmet'te kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, Sultanahmet'te kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Cuma akşamından bu yana İstanbul'da oldukça etkili olan kar yağışı kentin birçok bölgesinde çileye dönüşse de tarihi ve turistik bölgeler bembeyaz kar ile birlikte harika bir görüntüye kavuştu. İstanbul'un tarihi mekanlarından biri olan Sultanahmet Meydanı, konuklarına adeta kartpostallık görüntüler sunuyor.

Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Alman çeşmesi ile oldukça güzel bir görünüme kavuşan Sultanahmet Meydanı, turistlerin de ilgisiyle karşılaştı.



