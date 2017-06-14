Sultanahmet Meydanında 'Baklava Alayı'

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel 'Baklava Alayı', Sultanahmet Meydanında vatandaşlarla buluştu.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel "Baklava Alayı", Sultanahmet Meydanında vatandaşlarla buluştu.

Bir Osmanlı geleneği olan "Baklava Alayı", Fatih Belediyesi tarafından yeniden canlandırıldı. Bu yıl 3.'sü düzenlenen etkinlik kapsamında Topkapı Sarayı kapısından Mehteran eşliğinde çıkan yeniçeriler ellerinde baklava tepsileriyle Sultanahmet meydanına kadar yürüdü. Baklava Alayı yol boyunca vatandaşlar tarafından da yoğun bir ilgiyle izlendi. Sultanahmet meydanında da mehteran takımı izleyenlere mini bir konser verdi. Etkinlik kapsamında Sultanahmet meydanında bulunan vatandaşlara 20 bin dilim baklava dağıtıldı. Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Fatih Belediye Başkanı Mustafa demir unutulmuş geleneklerden bir tanesinin canlandırıldığını belirterek "Dünyanın her tarafından gelen arkadaşlarımıza dostlarımıza unutulmuş önemli geleneklerimizden bir tanesini canlandırıyoruz. Nereye giderseniz gidin hemen arka tarafta 1500 yıllık dünyada ayakta duran en önemli mabetlerden biri olan Ayasofya'yı görürsünüz. Hemen yanı başımızda Alman çeşmesi karşımızda 3500 yıllık Roma tarafından getirilen taş 3 medeniyetin en önemli olaylarının yaşandığı tarihi eserlerin çerçevelendiği muhteşem meydandayız. Ramazan da Sultanahmet de olmak şüphesiz çok ama çok önemlidir. Burası etrafı surlarla çevrili olan ve Fatih Sultan Mehmet Han tarafından feth edilmiş topraklardayız. Unutulmuş geleneklerimiz tarihi birikimimiz medeniyetimizin bize aktardığı bu soyut medeniyet bunlardan bir tanesi de baklava alayıdır. Ramazan bu tarihi eserlerin adeta ruhudur. Bugün burada baklava alayını gerçekleştiriyoruz. Baklava alayı bizzat padişah tarafından 1700'lü yıllarda başlatılmıştır. Ramazan'ın 15'inde Hırkayı saadeti ziyaretinden sonra kendi elleriyle yeniçerilere gönderilen bir baklava alayının törenidir. Siyaseten çok anlamlıdır" dedi.

