Sultanahmet Camisi restore ediliyor

Osmanlı mimarisinin tek 6 minareli camisi olan ve yabancı turistlerin 'Mavi Cami/Blue Mosque' diye tanımladıkları Sultanahmet Camisi, 400 yıllık tarihinin en kapsamlı restorasyonundan geçirilecek. Restorasyon çalışmaları bugün imzalanan protokolle resmiyete döküldü.

Osmanlı mimarisinin tek 6 minareli camisi olan ve yabancı turistlerin "Mavi Cami/Blue Mosque" diye tanımladıkları Sultanahmet Camisi, 400 yıllık tarihinin en kapsamlı restorasyonundan geçirilecek. Restorasyon çalışmaları bugün imzalanan protokolle resmiyete döküldü.

Osmanlı padişahı I. Ahmed tarafından mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya, Ayasofya'nın karşısına yaptırılan Sultanahmet Camisi kapsamlı bir restorasyondan geçiriliyor. Mavi ağırlıklı cini işlemeleri nedeniyle yabancı turistlerin "Blue Mosque" olarak adlandırdığı Sultanahmet Camisinin restorasyon masraflarını Bursalı İş adamı Mehmet Yıldız karşılayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü onayıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yüklenici arasında protokol töreni düzenlendi. Törene Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, hayır sever iş adamı Mehmet Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve davetliler katıldı.

Sultanahmet Camisinin restorasyon masraflarını üstlenen hayırsever İş adamı Mehmet Yıldız, "Rahmetli dedem gümüş 10 kuruşu bana verirdi. Sağ elinle ver sol elin hatırlamasın derdi. Hayır yapmayı ben ondan öğrendim. Onun için oğlumu da yanımda getirdim. Oda hayır yapmayı öğrensin. O hayır yaptıkça ben daha çok mutlu olacağım" diye konuştu.

Sultanahmet Camisi gibi bir değeri gelecek nesillere daha iyi korunmuş vaziyette aktarma çabasında olduklarını belirten İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Sultanahmet sadece İstanbul'a, İstanbullulara ait bir eser değildir. Sultanahmet Tüm Türkiye'ye, milletimize, Müslümanlara, ümmete ve nihayetinde tüm insanlığa ait bir eserdir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ise "Birçok duyguyu bir arada yaşıyoruz. Sultanahmet camimiz dünya kültür mirası ama bizim medeniyetimizin şaheseridir. Ve bugün tam 400 yılı geride bırakmıştır. Bu eser bizim kültürümüzün medeniyetimizin timsali olan, İstanbul'dan asla ayrı düşünülemeyen bir şaheserdir. Sadece İslami eserleri değil, bize ecdadımızdan miras kalan bütün eserleri ve diğer dinlerin ibadethanelerinin de restorasyonunu yapıyoruz. Hıristiyanlar için bir arazi vakfedip üzerine kilise yapan bir ecdada sahibiz. Ama bizim bu yapılarımızın da tahrip edilmesine zaman içerinde yok olmasına müsaade edemeyiz. 2002'den beri 4500 adetten fazla vakıf emvalinin restorasyonunu yaptık. Bunlar sadece Türkiye sınırları içinde olan eserlerde değildir. Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın bu eserinin bugün tekrar aslına uygun olarak yeniden restore edilmeye başlanması, bu camide önümüzdeki onlarca yıl yüzlerce yıl anlı secdeye varacak herkes için önemlidir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde restorasyon çalışmalarının başlaması için Vakıflar Genel Müdürlüğü onayıyla, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında Başbakan Veysi Kaynak ve sponsor iş adamı Mehmet Yıldız huzurunda protokol imzalandı. Osmanlı mimarlığının ilk ve tek 6 minareli camisi olma özelliği taşıyan Sultanahmet camisinin restorasyon çalışmalarının bir hafta içinde başlaması ve çalışmaların aslına uygun bir şekilde 4 yıl içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

Anlaşma kapsamında Sultanahmet Camisi üst örtüsü, Revaklı avlusu, Minareler, Sübyan mektebi, Avlu duvarları, Sebil ve Avlu altı dükkanların restorasyonunun yanı sıra çevre düzenlemesi yapılacak.

(Mehmet Altunışık/İHA)