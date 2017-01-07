07.01.2017 16:55 Sultanahmet Camii'nin avlusunda kızakla kaydılar

İstanbul'da kar hayatı olumsuz etkilerken, tadını çıkaranlar yine çocuklar oldu. Sultanahmet Camii'nin avlusunda bir rampadan kızaklarla kayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. İstanbul'da kar hayatı olumsuz etkilerken, tadını çıkaranlar yine çocuklar oldu. Sultanahmet Camii'nin avlusunda bir rampadan kızaklarla kayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.



İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkildi. Çocuklar ise karın tadını çıkardı. Sultanahmet Meydanı'nda kimi vatandaşlar fotoğraf çekerek manzarayı ölümsüzleştirirken, kimi vatandaşlar da kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.



Sultanahmet Camii'nde karın tadını çıkaran çocuklar ise kızaklarla kaydı. Cami avlusunda bulunan bir rampadan kızaklarla kayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

