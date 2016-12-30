30.12.2016 10:50 Sultan Murat Tugayı Komutanı: El Bab'tan sonra sıra Afrin ve Membiç'de

Sultan Murat Tugayı Komutanı Fehim İsa, Fırat Kalkanı operasyonunun geldiği son nokta ve ateşkes hakkında açıklamalarda bulundu. Sultan Murat Tugayı Komutanı Fehim İsa, Fırat Kalkanı operasyonunun geldiği son nokta ve ateşkes hakkında açıklamalarda bulundu.

Fehim İsa, ateşkese uyacaklarını ancak DAEŞ ve PYD'yi ateşkesin dışında tuttuklarını belirtti. El Bab'tan sonra PYD'nin elindeki bölgeleri özgürleştireceklerinin altını çizen İsa, El Bab operasyonundan sonra Afrin ve Membiç'e yöneleceklerini söyledi.

Halep ablukasında kimsenin kalmadığını vurgulayan Fehim İsa, "5 Gün önce abluka içinde olan insanlarımız mücahitlerimiz ve aileleri, Halep'in batısına doğru İdlib şehrine yöneldiler. Şuanda Halep ablukasında hiç kimse kalmadı. Bunlar Halep'in batısındaki köylere yerleştirildi. Açıkta kimsenin kalmadığını düşünüyorum. Şuanda zaten orada yeni kampların kurulması için alışmalar hızla devam ediyor" dedi.



"EL BAB'IN SIFIR KİLOMETRESİNDEYİZ"

El Bab'ı üç noktadan çevirdiklerini belirten İsa, "El Bab'ın sıfır kilometresindeyiz. Batı güney ve doğu tarafından çevirmiş durumdayız. Operasyonlar devam ediyor. Son günlerde olumsuz hava şartlarının nedeniyle operasyonlara ara verildi. Askeri yığınağımız devam ediyor. Operasyonumuz devam edecek. Çünkü bizim öncelikli özgürleştireceğimiz şehir El Bab'tır. Bir hafta önce yaptığımız operasyonlarla Halep El Bab yolunu kontrolümüze aldık. Halep ile El Bab bağlantısını kestik. İstihbarat bilgilerimize göre, orada DAEŞ teröristlerinin sayısının azaldığını, ellerinde kalan tek silah bombalı araçlar. Allah'ın izniyle çok kısa zamanda orası özgürleşecek. El Bab'taki sivillerin çoğu bizim bölgelere geçti. Boş olan köylerimize bu insanları yerleştirdik. El Bab özgürleşince tekrar evlerine dönecekler" şeklinde konuştu.



16 ASKERİN ŞEHİT OLMASI

Askerlerin ani bir baskınla şehit verdiğini ifade eden İsa, "Planlarımıza göre, Türk Silahlı Kuvvetleri gece ani bir sızma hareketiyle cebel hakıl denen babın yüksek bir dağ'ı olan hastanenin bulunduğu bir bölgedir. oraya TSK gece sızmaya başladı. Sabahın ilk saatlerinde orayı hakimiyetlerine aldılar. Gün ışığıyla orada DAEŞ teröristleri tank savarları ve 3 tane bombalı araçla saldırı yaptı. Bu saldırılar sonucu şehitler oldu. Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. DAEŞ sivilleri kalkan olarak kullanıyor. Bombalı araçlarını sivillerin arasında saklıyor. TSK havadan imha etmesin diye, ilerlememizi yavaşlatmak için bunu yapıyorlar. Oradaki sivillerin çıkması için çabalarımız sürüyor, fakat DAEŞ onların çıkmasını engelliyor" ifadeleri kullandı.



"EL BAB'DAN SONRA PYD'NİN ELİNDEKİ YERLERİ ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"

El Bab'tan sonra sıranın Afrin ve Membiç olacağını belirten İsa, "El Bab operasyonu bittikten sonra, PYD terör örgütünün esaretindeki yerleri de özgürleştireceğiz. Bir yönümüz Afrin, bir yönümüzde Membiç olacak. Buraları da onların elinden alacağız. PYD bizim terör listemizde, çünkü bu devrime insanlar çıkarken, bizde Türkmenler olarak savaşmaya başladığımızda hiçbir zaman Suriye'nin parçalanmasına ve bölünmesi için çıkmadık. Zulüm bitsin diye yola çıktık. Ama onlar rejim ile beraber aynı safta durarak bizlere saldırdı. Suriyeyi bölmeye çalıştı. Bunun için PYD bizim için terörist bir gruptur" İfadelerine yer verdi.



"ATEŞKES BİZİM İÇİN DAEŞ VE PYD'Yİ KAPSAMIYOR"

Ateşkese uyacaklarını fakan PYD ve DAEŞ için kabul etmediklerinin altını çizen İsa, "Bir haftanın içi başka bir tarafta anlaşmalar oluyor. Suriye'nin genelinde ateşkes oluyor. Bu anlaşmaların içinde Suriye'nin tamamını kapsayan bölgeler var. Bugün inşallah gece yarısı ateşkes ilan edilecek. Tabi ateşkes DEAŞ'ı kapsamıyor. PYD'yi de biz kabullenmedik. Bunlarla Yine savaşımızı sürdüreceğiz. Kesinlikle masaya oturmayacağız. Ya bunlar hiçbir yere tehlike olmayarak kendileri bu fikirden dönecekler. Çünkü bizler ve Türk kardeşlerimizin arasında Rejim döneminde bile fazla bağlantılarımız var. Kanımız ve canımız birbirine karıştı. Şuanda bu ateşkes Özgür Suriye Ordusu ile rejim arasında olan bir ateşkes, ama bütün Suriye'yi kapsayacak. İnşallah bu ateşkes Suriye halkının çıkarına olacak" diye konuştu.

(Lider Olgun/İHA)

