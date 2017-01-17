17.01.2017 12:12 Sultan 1. Mahmut dönemine ait!

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Osmanlı döneminde yapılan son tarihi ahşap bina apartmanların arasında ayakta kalma mücadelesi veriyor. Aynı dönemde yapılan 3 tarihi konak daha önce kundaklama sonucu yakılırken, kalan son eserin ise korunması isteniyor. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Osmanlı döneminde yapılan son tarihi ahşap bina apartmanların arasında ayakta kalma mücadelesi veriyor. Aynı dönemde yapılan 3 tarihi konak daha önce kundaklama sonucu yakılırken, kalan son eserin ise korunması isteniyor.



SULTAN 1. MAHMUT DÖNEMİNDE YAPILAN 4 KONAKTAN 3'Ü YOK OLDU

Alaplı ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde 1750 yılında Sultan 1. Mahmut döneminde İstanbul'dan ilçeye gelen Hacı Bin Saidi Hüseyin (Hacı Hüseyin) tarafından yaptırılan 4 konaktan sonuncusu ayakta kalma savaşı veriyor. Daha önce iki kez kundaklama girişiminde bulunulan tarihi konak Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesi ile sonuçsuz kaldı. İçi çam ağacı, dışı ise meşe ağacı ile kaplı tarihi konak geçen 260 yıla rağmen halen ayakta durmayı başardı. Çatısı eskiyen, pencereleri, kapıları ve camları kırılan bazı tahtaları ise bilinçsiz vatandaşlarca sökülen tarihi konağın tamamen yok olmaması için koruma altına alınması isteniyor. Alaplı ilçesindeki vatandaşlar sosyal medya üzerinden resimlerini yayınladıkları tarihi konağın restorasyonunun yapılarak müze haline dönüştürülmesi için AK Parti milletvekilleri, ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanına çağrıda bulunuyor. Vatandaşlar 260 yıllık konağın tarihi yapısı korunarak aslına uygun olarak yeniden yapılmasını istedi.



260 YILLIK TARİHİ KONAĞA SAHİP ÇIKILMASI İSTENİYOR

Alaplı Merkez Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yazgan, ilçede başka bir tarihi yapı kalmadığını, diğerlerinin ya kundaklandığını yada doğal nedenlerle yok olduğunu belirterek, kalan son yapıya ise sahip çıkılmasını istedi. Yazgan yaptığı açıklamada "Bu Konak 1750 yılında istanbul'dan Alaplı'ya gelen Hacı Bin Saidi Hüseyin ( Hacı Hüseyin) bey tarafından yapılmış. Konak evi ( Misafirhane) olarak yapılmıştır . Ayrıca Hacı Hüseyin beyin bunun dışında Kadı binası ve kendi oturduğu Konak evi bulunmaktaydı. Bu iki eserin yanması sonucu Alaplı'da zamanında misafirhane olarak kullanılan tek eser olarak günümüze kalmış bir eserdir. Bu tarihi yapıya sahip çıkılmasını, yok olup gitmesine izin verilmemesini istiyoruz." dedi.

Alaplı ilçesinde ayakta kalabilen son tarihi yapının korunması için yetkililerin harekete geçmesi bekleniyor.

(Ertuğrul Yüksel / İHA)

