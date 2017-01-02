02.01.2017 17:17 Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinden 72 saat kar mesaisi

29 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar aralıksız süren kar yağışı, Süleymanpaşa'da hayatı olumsuz etkiledi. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 72 saat boyunca aralıksız çalışarak ilçe genelinde karla mücadele etti. 29 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar aralıksız süren kar yağışı, Süleymanpaşa'da hayatı olumsuz etkiledi. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 72 saat boyunca aralıksız çalışarak ilçe genelinde karla mücadele etti.



İlçe sınırları içindeki bütün ana arter ve caddelerde tuzlama çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren ekipler, Süleymanpaşa'da buzlanma nedeniyle oluşabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçebilmek için mücadele ettiler.



Kapanan yol olmadı



29 Aralık gecesi başlayan çalışmalar neticesinde Süleymanpaşa'da yoğun kar yağışına rağmen hiçbir yol trafiğe kapanmazken, buzlanmaya bağlı herhangi bir kazanın da yaşanmadığı öğrenildi. 72 saat durmaksızın süren çalışmalar neticesinde, tüm yollar tuz ve solüsyon kullanılarak buzlanmadan korundu. Kar küreme makineleri ara vermeden yollarda biriken karları temizledi.



Mahsur kalan araçlar kurtarıldı



Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan araçlar, vatandaşların 0 850 450 59 59 numaralı çağrı merkezine yaptıkları başvurular sonrası hızla kurtarıldı. 3 gün boyunca 30'dan fazla mahsur aracın kurtarıldığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek kötü hava koşullarında vatandaşların vakit kaybetmeden 0 850 450 59 59 Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarının önemine değinildi. Çağrı merkezi görevlilerinin ekipleri doğru yönlendirmesi sayesinde hızlı bir şekilde müdahale edilebildiği, böylece olası istenmeyen sonuçların önüne geçilebildiği hatırlatıldı.



Kaldırımlar sürekli temizlendi



Öte yandan, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaldırımlarda biriken karları temizleyerek yoğun kar yağışının vatandaşları etkilememesi için ter döktü. Kar yağışı süresince aralıklarla tekrarlanan kaldırım temizleme çalışmaları ile şehir içi yaya ulaşımında aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçildiği belirtildi.



"Ekiplerimizi kutluyorum"



Konuyla ilgili açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Yeni yılı yoğun kar yağışı altında karşıladık. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz Süleymanpaşa genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 24 saat görev başındaydı. Çok şükür, ilçe sınırlarımız içinde yoğun kar yağışına rağmen kapanan yolumuz olmadı. Ekiplerimizi özverili çalışmalarından ötürü kutluyorum" ifadelerini kullandı.



Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ihtimaline karşı hazırlıklar sürerken, araç bakımları, tuz ve solüsyon takviyeleri ile zorlu kış şartlarıyla mücadele için ekipler hazır bir şekilde bekliyor.

