Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında yakalama kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

