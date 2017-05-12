Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Süleyman Yeşilyurt: 4 gündür evde polis bekliyorum
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Süleyman Yeşilyurt: 4 gündür evde polis bekliyorum

Atatürk'e hakaret soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararının çıkmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim olan yazar Süleyman Yeşilyurt, 'Ben kaçmıyorum, 4 gündür evde polis bekliyorum' dedi.

Atatürk'e hakaret soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararının çıkmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim olan yazar Süleyman Yeşilyurt, "Ben kaçmıyorum, 4 gündür evde polis bekliyorum" dedi.
Bir televizyon programında Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan yazar Süleyman Yeşilyurt, Bakırköy Adliyesine gelerek teslim oldu. Adliyeye girmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeşilyurt, hakkında çıkan haberlerin aksine kaçmadığını söyledi.
Hakkında çıkan yakalama kararıyla ilgili konuşan Yazar Yeşilyurt, "Günlerdir medyada, gazetelerde Süleyman Yeşilyurt kaçak, bu müptezel nerede, çıksın meydana, neden gelmiyor? Neden kaçıyor dediler. Kaldı ki Pazartesi'den bu yana 4 gündür evimde yatıyorum. Buradaki güvenlik şubesini her gün arıyorum. Kardeşim gelin, beni alın, eğer gelmezseniz ben avukat kızım Berrin Yeşilyurt'la birlikte savcılığa gelip, ifademi vereceğim. Ben bu devletin, polisinden, hakiminden, savcısından kaçmam dedim. Kaçmadım" dedi.

"23 TANE KİTAP YAZMIŞ BİR YAZARIM"
Yeşilyurt, bugüne kadar 23 kitap yazdığını belirterek, "Bir tane meczup var. 7 ay önce videosu çekilmiş. Beni her gün gazetelerde onun fotoğrafıyla yan yana koydular. Efendim, o kaçıyor, ben de kaçıyorum. Benim onunla ne alakam var. Çifte standart var. Ben o programa konuk olarak çıktım. Konuk olarak çıktığım programda maalesef moderatörler yok. Burada hakkaniyet ölçüleri olması lazım. Çünkü devletim bana bir ceza verecekse birliktelik olur. Şimdi o insanlar meydanlarda yok. Bir tane profesörümüz dedi ki 'hödük tarihçi'. Bin kere söylüyorum, beni bekçi yaptılar, çaycı, MİT'çi yaptılar. Ben Ankara Kızılay semtinde Kültür Sanat Yayınları'nın sahibiyim ve aynı zamanda bugüne kadar 23 tane kitap yazmış bir yazarım" ifadelerini kullandı.

"BEN KAÇMIYORUM"
Yaşananlardan sonra kaçmadığını söyleyen Süleyman Yeşilyurt, "Medya bana bunu yapmamalıydı. Ben bugün avukat kızıma yalvardım, daha fazla duramayacağım. Bu kalp yerinden fırlayacak. Ben kaçmıyorum, 4 gündür evde polis bekliyorum. Burada güvenlik şubesinde Soner Bey'i aradım lütfen beni alın kardeşim dedim. Benim yakalamamam varsa beni niye almıyorsunuz? Efendim işte geliyoruz gidiyoruz. Devletimin payesine de cezasına da gülerek giderim" diye konuştu.
(Alper Korkmaz/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Atatürk'e hakaret soruşturmasında tutuklama kararı
Komandolardan minik Özge'ye anlamlı hediye
Başkent'te 6 araç alt geçitte birbirine girdi
Büyük Fatih yangınında harap olmuştu: Yeniden ibadete açıldı
UEFA Avrupa Ligi finaline Sloven hakem
CHP'ye FETÖ şoku! İl yönetimine kayyum atandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Vergi ve borçlarla ilgili kanun kabul edildi!
Vergi ve borçlarla ilgili kanun kabul edildi!
Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem
İngiltere Savunma Bakanı: YPG ile operasyon yürütmek yanlış olur
İngiltere Savunma Bakanı: YPG ile operasyon yürütmek yanlış olur
PYD bölgesine Rus bayrağı asıldı
PYD bölgesine Rus bayrağı asıldı
Türk Büyükelçi: Deniz Yücel'i Papa bile kurtaramaz
Türk Büyükelçi: Deniz Yücel'i Papa bile kurtaramaz
Türk heyetinin ABD ile yaptığı görüşmenin detayı
Türk heyetinin ABD ile yaptığı görüşmenin detayı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Atatürk'e hakaret soruşturmasında tutuklama kararı
Atatürk'e hakaret soruşturmasında tutuklama kararı
Komandolardan minik Özge'ye anlamlı hediye
Komandolardan minik Özge'ye anlamlı hediye
Başkent'te 6 araç alt geçitte birbirine girdi
Başkent'te 6 araç alt geçitte birbirine girdi
Büyük Fatih yangınında harap olmuştu: Yeniden ibadete açıldı
Büyük Fatih yangınında harap olmuştu: Yeniden ibadete açıldı
UEFA Avrupa Ligi finaline Sloven hakem
UEFA Avrupa Ligi finaline Sloven hakem
CHP'ye FETÖ şoku! İl yönetimine kayyum atandı
CHP'ye FETÖ şoku! İl yönetimine kayyum atandı
Avrupa ve Anadolu yakasına yeni hastane müjdesi
Avrupa ve Anadolu yakasına yeni hastane müjdesi
İbrahim Erkal'ın yakınları taziyeleri kabul ediyor
İbrahim Erkal'ın yakınları taziyeleri kabul ediyor
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti
TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti
Çatışmada yaralanan asker şehit oldu
Çatışmada yaralanan asker şehit oldu
Hemzemin geçitte feci kaza
Hemzemin geçitte feci kaza

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English