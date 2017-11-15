Süleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabahları oğlu ve kızının öldürüleceğini düşünerek çıktığını ve bu düşünceye kendini alıştırdığını söyledi. Ne olursa olsun terör örgütleriyle mücadelelerinin devam edeceğini belirten Soylu, PKK kamplarının hepsinin tarumar edileceğini, Kandil'e gidip oturacaklarını ifade etti.

Süleyman Soylu Plan Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Oldukça sert sözlerle terörle mücadelenin devam edeceğini söyleyen Soylu, kızının etrafında 3 kez DHKP-C'lilerin alındığını ifade etti. İşte Soylu'nun o açıklamaları:

"Kandil'e gidip oturacağız. Sınırın 25 kilometre ötesindeki kampları hepsini tarumar edeceğiz." açıklamalarında bulundu.Kandil'e gidip oturacağız. Sınırın 25 kilometre ötesindeki kampları hepsini tarumar edeceğiz.

Kızımın etrafından 3 kere DHKP-C'liler alındı. Neyini kaybedersem kaybedeyim bu örgüt tarihin en acı dönemini yaşayacak. Sabahları evden oğlumun ve kızımın öldürüleceğini düşünerek çıkıyorum. Buna alıştırıyorum kendimi.

15 Temmuz'u yok sayıyorsunuz. Böyle bir şey olmadı mı? Şimdi tarif etmek de zorlanıyorum. ABD'de oturanın mı 15 Temmuz'u yaptığını sanıyorsunuz. Eğer böyle düşünüyorsanız buralarda oturmayalım.