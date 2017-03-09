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Süleyman Soylu: Baykal'a kaset kumpasını FETÖ kurdu
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Süleyman Soylu: Baykal'a kaset kumpasını FETÖ kurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Deniz Baykal'a 'kaset komplosu' kurulmasının arkasında 'FETÖ'nün bulunduğunu' belirtti.

Süleyman Soylu "CHP'nin yıllardır oy oranının yüzde 25 seviyesinde dolaştığını", bunun arkasında "1960 ve 1982 Anayasalarını yapanların CHP'ye millete dayanmayan bu anayasaya sahip çıkılması" görevini vermesinin yattığını söyledi.

Çine Belediyesi Kültür Merkezi'nde "sivil toplum kuruluşları temsilcileri" ve muhtarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şöyle konuştu:

"Onlara söyledikleri şu, 'Sen hiçbir şeye karışma, sen iktidar olamazsan da oy alamasan da biz seni iktidar yapacağız, muktedir olacaksın. Merak etme.' Ben de şimdi diyorum ki o gün onu sana söyleyenlerin artık borusu ötmüyor. Bugün 14-15 yıldır millet kendi istikametini çizdi ve bugün milletin borusu ötüyor."

'O GÜNÜN DİYETİNİ ÖDÜYOR'

Başkanlık sistemi ile "adaylığını koyup kazanamayanın artık siyasette tutunamayacağını" öne süren Soylu, şu görüşlere yer verdi:

"Artık partideki 600 delegeyi ayarlayayım, seçimler kaybedeyim ondan sonra tekrar CHP Genel Başkanlığına devam edeyim, birilerine sataşayım, ötekine kaset kumpası kursun birileri ondan sonra bundan istifade edeyim...

Kim kurdu Deniz Baykal'a, FETÖ. Onu Sayın Baykal tam ağızla söyleyemese de ben İçişleri Bakanıyım ben söylüyorum. FETÖ bu kumpası kurdu mu, kurdu. Peki Kılıçdaroğlu bugün kiminle beraber. Neyi ödüyor. O günkü diyetini ödüyor. Ne için? Onun gerisini inşallah bulmak bize de nasip olacak. Hiç merak etmeyin."

'FETÖ'YLE BERABER OLDU'

Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"Peki o (Kemal Kılıçdaroğlu) kiminle beraber oldu? Murat Karayılan Kandil'de ne söylüyorsa bilmenizi isterim ki Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de aynısını söylüyor. Kiminle beraber oldu FETÖ'yle. Peki sırtını dayadığı bir başka yer daha var, Almanya. Bunlar tesadüf değil, bunların hiçbirisi tesadüf değil."

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