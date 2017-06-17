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Süleyman Demirel mezarı başında anıldı
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Süleyman Demirel mezarı başında anıldı

91 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının ikinci yılında Isparta Atabey ilçesine bağlı İslamköy Çalçatepe'de bulunan mezarı başında anıldı.

91 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının ikinci yılında Isparta Atabey ilçesine bağlı İslamköy Çalçatepe'de bulunan mezarı başında anıldı.
Devlet törenine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, CHP Milletvekili İlhan Kesici, Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan, eski bakanlardan Demirel'in çalışma arkadaşları Esat Kıratlıoğlu, Yaşar Topçu, Vefa Tanır, Demirel ailesi ve vatandaşlar katıldı.

"DEMİREL'SİZ TÜRKİYE DÜŞÜNÜLEMEZ"
Üzerine gül yaprakları serpiştirilen mezarın yanında tören boyunca gül suyu sıkıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Eski Diyanet İşleri Başkanı Yaşar Nuri Yılmaz tarafından Demirel için dua edildi. Ardından eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu, Demirel'i anlattı. Demirel'in hayatta tanıdığı en cesur insanlar arasında olduğunu belirten Kıratlıoğlu, 12 Mart 1971'de meclise gelen mektupta bugünkü hükümetin istifa etmesi aksi takdire yönetime el konulacağının yazıldığını belirterek, "Sayın Demirel kabinesini toplayarak istifasını verdi. 48 saat içinde kendisinden bu ülkeyi terk etmesi istenmişken o 'ben vatan haini değilim benim ayağım bu ülkenin toprağına çakılı' yanıtını verdi" dedi. Süleyman Demirel'in her türlü imkanı sunmasına rağmen darbenin yapılmasında Demirel'i suçlu gösterenlerin büyük bir yanlığı içinde olduğunu belirten Kıratlıoğlu, "Sayın Demirel büyük bir vatanseverlik göstererek, ölümü göze alarak hükümetin devamına karar verdi" ifadelerini kaydetti.
1952 yılında Türkiye'de 77 bin köyün sadece 13'ünde elektrik olduğunu söyleyen Kıratlıoğlu, 12 Eylül'de iktidardan ayrılırken Türkiye'nin köylerinin yüzde 75'inde elektrik olduğunu söyledi. Bugünkü birçok işletmenin Demirel döneminde yapıldığını aktaran Kıratlıoğlu, "Bugün Türk ekonomisinin temeli Demirel'in sayesinde atılmıştır. Bugün yatırım yapan özel sektör varsa onu bu hale getiren Demirel'dir. Demirelsiz Türkiye'yi düşünmek mümkün değildir" diye konuştu.

"DEMİREL SİYASETİN BABASIYDI"
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de Demirel'in bir söz üstadı olduğunu anlattı. Çelik "1 Kasım 1924 yılında başlayan, DSİ Genel Müdürü olarak ülkemizin ekonomik kalkınmasına hizmet eden, siyasi mücadelesiyle demokrasimizin gelişmesine katkı sağlayan Türkiye'nin en çalkantılı döneminde Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak görev yapan siyasi nezakete örnek duruş sergileyen millete hizmet etme gayretiyle geçen bir ömür. Mütevazi bir Anadolu ailesinde büyüyen ve Türkiye'nin en tepesine çıkmayı başarabilen bir azmin ismidir Demirel. Onun çobanlıktan cumhurbaşkanlığa açtığı yol demokrasimizin ve cumhuriyetimizin katettiği mesafeyi sembolize eder. Merhum Demirel devletin en tepesinde köylülüğü kimliğin bir parçası gördü. Köylü, mühendis, siyasetçi Demirel olarak Türk siyasi hayatının son 50 yılına damga vurdu. Demirel'in hayat serüveni Türk demokrasi yolculuğunun da bir yansımasıdır. 'Yollar yürümekle aşınmaz', 'Dün dündür bugün bugündür', 'Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz' gibi sözler veciz sözler olarak siyasi tarihimizde yer edindi. Türkiye'nin her meselesine kafa yormuş bir devlet adamıydı. Yakası rozetli aydınlarımız utanmadan, başı kasketli babaların elini öpebilselerdi sorunların hepsi hallolurdu. Demirel bu sözüyle halktan kopuk aydın kitlesinin sorunları çözemeyeceğini iyi tespit etmiştir. Onun için halkın içinden gelen bir siyaset tarzını benimsemiştir. Onun sessiz milyonların sesi olma söylemi onu milletin gözünde siyasetin babası yaptı. İki yıl önce aramızdan ayrıldı ama siyasi hayatımızın en önemli simalarından biri olarak tarihteki yerini aldı. Allah'tan rahmet diliyorum. Devlet olarak burada bir anıt mezarın yapılmasıyla ilgili de 3 Temmuz'da ihale aşaması gerçekleştirilecek ve bu anmaları burada gerçekleştireceğiz" dedi.

GÜL YAPRAĞI SERPTİLER
Konuşmaların ardından Demirel'in mezarına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga tarafından Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakıldı. Saygı duruşunun ardından tören Demirel ailesinin taziyeleri kabulüyle son buldu. Demirel'i anma törenine gelen vatandaşlar kabri başında dua etti. Bazı vatandaşlar da mezarın üzerine gül yaprağı serpti.
(Ferhat Kaya/İHA)

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