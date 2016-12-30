30.12.2016 17:48 Sular altına kalan mahallede kayıklı ulaşım

Sakarya'da 2 gündür devam eden sağanak yağış sonrası sular altında kalan Söğütlü ilçesi Akçakamış Mahallesi'nde, vatandaşlar ulaşımı kayıkla sağlıyor. Sakarya'da 2 gündür devam eden sağanak yağış sonrası sular altında kalan Söğütlü ilçesi Akçakamış Mahallesi'nde, vatandaşlar ulaşımı kayıkla sağlıyor.



Sakarya'da 2 gündür aralıksız olarak devam eden yağış, Söğütlü ilçesine bağlı Akşakamış Mahallesi sular altında bıraktı. Tarım arazileri ve sokakların sular altına kalması sonucu dışarıya çıkamayan mahalleli, ulaşımı kayıkla sağlamakta buldu.

