Sular altına kalan mahallede kayıklı ulaşım

Sakarya'da 2 gündür devam eden sağanak yağış sonrası sular altında kalan Söğütlü ilçesi Akçakamış Mahallesi'nde, vatandaşlar ulaşımı kayıkla sağlıyor.
Sakarya'da 2 gündür devam eden sağanak yağış sonrası sular altında kalan Söğütlü ilçesi Akçakamış Mahallesi'nde, vatandaşlar ulaşımı kayıkla sağlıyor.
Sakarya'da 2 gündür aralıksız olarak devam eden yağış, Söğütlü ilçesine bağlı Akşakamış Mahallesi sular altında bıraktı. Tarım arazileri ve sokakların sular altına kalması sonucu dışarıya çıkamayan mahalleli, ulaşımı kayıkla sağlamakta buldu.